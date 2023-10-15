Genç şefler “atıksız mutfak” için yarışıyor

İlk kez 2022 yılında hayata geçen “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması”, genç şefleri; mutfakta gıda atığını azaltma, sürdürülebilir malzemeler kullanma ve daha çevreci mutfak uygulamalarını geliştirme yönünde teşvik etme amacıyla düzenleniyor. Bu seneki yarışmada, “Gıdanın Geleceği için Atıksız Mutfak” teması ele alınacak. Yarışma kapsamında mutfağımızı geleceğe taşıyacak olan üç genç şef, Metro Türkiye desteğiyle yurt dışında atıksız mutfak tekniklerini uygulayan öncü şeflerle tanışma fırsatı yakalarken, bu şeflerden sürdürülebilir mutfak üzerine eğitim alacak.

35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması'nın ana sponsoru olmaktan ve genç yetenekleri teşvik etmekten mutluluk duyduğunu belirten Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng şunları söyledi:

“33 yıldır Türk mutfak kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye’nin ilk gastronomi keşif platformu Gastronometro’da yaklaşık 10 yıldır genç şeflere yönelik pek çok atölye çalışması ve seminerler düzenliyor, atıksız mutfak prensiplerini ve sürdürülebilir restoran dönüşümü teşvik etmek için kılavuzlar ve eğitimler hazırlıyoruz. 35 yaş altı 3 şef yarışması ile en büyük amacımız genç şeflerimizin atıksız mutfak prensiplerini daha da ötesi sürdürülebilir mutfakları sahiplenmesi ve yayması. ’Gıdanın Geleceği için Atıksız Mutfak’ teması ile gerçekleşecek yarışma ile hem şeflerimizin diğer genç şeflere ilham verebilmelerine olanak sağlıyoruz hem de atıksız mutfak konusunda farkındalığın artırılmasını amaçlıyoruz.”

Seçici Kurul

Yarışmanın jürisi ise Gastronometro Direktörü Maximilian J. W. Thomae, Dude Table Gastronomi Pazarlama Ajansı Başkanı Funda İnansal, Gazeteci-Gastronomi Yazarı Ebru Erke, Hodan Kurucu Şefi Çiğdem Seferoğlu, Divan Corporate Executive Şefi Giancarlo Gottardo ve Casa Lavanda Kurucu Şefi Emre Şen’den oluşuyor.

Son tarih 6 Kasım

18-35 yaş arasındaki tüm genç şeflerin katılımına açık olan yarışmada, adaylar atıksız mutfak ilkeleri çerçevesinde ana yemek kategorisinde hazırladıkları yemek tariflerini www.35yasalti3sef.com adresinden başvuru yaparak 6 Kasım’a kadar iletebilecekler. İletilen tarifler arasından seçilecek olan 10 aday, jüri üyeleri tarafından gastronomi üzerine aldıkları eğitim, mutfak deneyimi, atıksız reçetelerdeki yaratıcılık ve teknik, Türk Mutfağı ile olan ilişkileri gibi bir takım değerlendirme kriterleri doğrultusunda belirlenecek ve 13 Kasım’da açıklanacak. Bu adaylar hazırladıkları tarifleri jüri tadımına sunmak üzere Gastronometro’ya davet edilecek.