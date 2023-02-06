Genco Erkal’ın yeni oyunu “İmparator” ay boyunca İstanbul’da “perde” açacak

2022 yılı boyunca toplam 100 oyun ile seyirciyle buluşan Dostlar Tiyatrosu, yeni yılda Ryszard Kapuscinski’nin aynı adlı kitabından Colin Teevan’ın tiyatroya uyarladığı “İmparator” oyununu sahneye taşıyor. Dramaturjisini ve yönetmenliğini Genco Erkal’ın üstlendiği ve usta oyuncuyu sahnede bir kez daha izleyebileceğimiz oyun, Şubat ayı boyunca İstanbul’un farklı sahnelerinde seyirciyle buluşacak. Genco Erkal’a sahnede Enes Sarı’nın eşlik ettiği “İmparator”, Etiyopya İmparatoru Haile Selasiye’nin 44 yıl süren saltanatını ve sonunu anlatıyor. Oyunun giysi tasarımı Özlem Kaya’ya müziği ise Nâzım Çınar’a ait.

Oyun, 7 Şubat Salı günü Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro Ataşehir’de, 11 Şubat Cumartesi günü Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde, 21 Şubat Salı günü Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ve 25 Şubat Cumartesi günü ise Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.