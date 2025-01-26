Georg Baselitz sergisi 16 Mart’a kadar uzatıldı!

Akbank’ın desteğiyle Sakıp Sabancı Müzesi’nde devam eden Georg Baselitz: Son On Yıl sergisi, 16 Mart’a kadar uzatıldı. Sergi, çağdaş sanat dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Alman ressam, heykeltıraş ve baskı sanatçısı Georg Baselitz’in son on yılda ürettiği 100’e yakın anıtsal eserini sanatseverlerle buluşturuyor.

SSM’nin tüm galeri alanları ve bahçesine yayılan sergi, yaşlanma ve zamanın geçiciliği gibi temalarla birlikte, kişisel ve kolektif hafızaya güçlü bir göndermede bulunuyor. Baselitz’in İkinci Dünya Savaşı’nın travmalarına yanıt olarak geliştirdiği özgün üslûbun son örneklerini içeren bu seçki, ziyaretçilerini geçmişin izleriyle şekillenen bugüne dair bir yolculuğa çıkarıyor. Sanatçının figüratif ve soyut sanatın arasında duran, ters çevrilmiş kompozisyonları, her zaman yenilik arayışındaki dinamik sanatını bir kez daha ortaya koyuyor.

Georg Baselitz: Son On Yıl, Pazartesi hariç her gün 10:00-18:00 arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyaret edilebilir. Sanatçının baskı eserleri ise 8 Şubat’a kadar Akbank Sanat’ta görülebilir.