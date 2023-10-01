Gıda sektörü, Türk Mutfağı 2.0’da gelecek için bir araya geliyor!

Gastronomi pazarlama etkinliği olan Türk Mutfağı 2.0, yeme-içme sektörüne "birliktelik" temasıyla yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Etkinlik, ev dışı ve hızlı tüketim gıda kanallarını kapsayarak sektöre ve nihai tüketicilere ürün/hizmet sunan markaları bir araya getirecek. Geçmişte iki kez Türkiye'nin gastronomi alanında ilk entegre pazarlama projesi Restoran Haftası kapsamında Gastronomi Pazarlama Ajansı Dude Table tarafından organize edilen Türk Mutfağı 2.0, sektörün yoğun ilgisi ile bu yıl bağımsız bir gastronomi pazarlama etkinliği olarak 4 Ekim’de, Divan Kuruçeşme’de düzenleniyor.

Geleceğin gıdasını şekillendirmek

Türk Mutfağı 2.0, "Aynı Masada, Gelecek İçin Bir Arada" mottosu ile birlikteliğin ve iş birliğinin geleceğin lezzetlerini şekillendirmedeki önemini yansıtmayı hedefliyor. Etkinlik; sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek pazarlama stratejilerinin gelecekteki tüketici ihtiyaçlarına yönelik belirlenmesine zemin hazırlarken, aynı zamanda bu stratejilerin dünyanın sürdürülebilirliğine uygun olması gerektiği gerçeğine odaklanacak. Bu sayede, geleceğin gıda pazarlama stratejileri daha öngörülebilir ve başarılı bir temele oturtulabilecek. Türk Mutfağı 2.0, gıdanın artık sadece tatmin edici bir deneyim olarak değil; aynı zamanda tüketici beklentileri ve sürdürülebilirlik kaygılarıyla uyumlu olması gereken bir öge, kültürel mirasın taşıyıcısı, toplumsal değerlerin yansıması olarak ele alınması gerektiğini vurgulayacak.

Uluslararası konuşmacılar

Etkinlikte gıdanın geleceği için çalışan gastronomi diplomatı Beatrize Jacoste, Gastronomi Pazarlaması alanında hizmet veren Gluttonomy'nin kurucusu Nidal Barake ve PeakBridge Kurucusu Nadav Berger gibi uluslararası konuşmacılar, global bir bakış açısı katacaklar.

Sponsorlar

Co-sponsorluğu üstlenen Divan Grubu, etkinliğin ev sahipliğini de yaparak 4 Ekim’de, Divan Kuruçeşme'de katılımcıları ağırlayacak. Atış Grup, BigChefs ve Filiz de etkinliğin co-sponsorlarından. Metro Türkiye, Unilever Food Solutions ve Labada ise konferansta panel sponsoru olarak yer alacak. Mey/Diageo ise etkinliğin kutlama sponsoru.

Türk Mutfağı’nda fuaye alanı da farklı deneyimlere ev sahipliği yapacak. Filiz, Punica, Plant Factory ve UFS stantlarıyla yer alacak.

Oturumlar

Türk Mutfağı 2.0'un oturumları, katılımcıları yeme-içme dünyasının en güncel konularıyla buluştururken, bir yandan da sektörün geleceğine dair heyecan verici fikirlerin doğmasına olanak tanıyacak. Bu oturumlar, sektörün önde gelen isimlerinin deneyimlerini paylaşacağı ve yeni vizyonlar inşa edeceği kıymetli bir bilgi alışverişi platformu, yani network imkânı sunacak.

Türk Mutfağı 2.0 hakkında detaylı bilgiye ve program akışına @turkmutfagi2.0 Instagram hesabından ve www.turkmutfagi20.com web sitesinden ulaşılabiliyor.