Göcek'in ilk şef restoranı Gaze açıldı

Göcek'te kapılarını bu sezon misafirlerine açan Izz Getaway'in şef restoranı Gaze açıldı. Şef Yiğit Cumalıoğlu'nun başında olduğu Gaze Restoran bölgenin ilk şef restoranı olma özelliğini taşıyor. Kahvaltı, tüm gün ve iki tadım menüsü olarak hizmet veren restoran otel misafirlerinin yanı sıra dışarıdan gelen konuklara da hizmet veriyor. Gaze'yi Cumalıoğlu şu sözlerle anlattı:

"Misafirlerimizin her ihtiyacına cevap verebilecek şekilde menülerimizi hazırladık. Menümüz tek bir mutfak üzerine kurulu değil. Dünyanın her yerinden lezzetleri kendi bilgi ve birikimimizle uyarlıyor ve mutfağımıza yansıtıyoruz."



Ormandan tabağa

Bulundukları coğrafyanın kendilerine sunduğu çeşitliliği yemeklerinde kullandıklarını belirten Cumalıoğlu, "Ormanın içinde olabilmek inanılmaz bir ayrıcalık. Gıdaya çevirebileceğiniz bitkiler, çiçekler ve meyvelerle çevrili olmak mükemmel bir his. Ekip olarak ormandan topladığımız ürünleri misafirlerimize sunmak bize çok heyecan veriyor. Bulunduğumuz yerden ilham alıyoruz" dedi.