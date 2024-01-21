Grammy Ödüllü müzisyen Chris Botti 17 Mayıs’ta İstanbul’da

Yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri olarak gösterilen Grammy ödüllü trompet virtüözü, besteci Chris Botti, 17 Mayıs Cuma akşamı, saat 21.00’de, İBB Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda konser verecek. Amerika’nın en çok satan çağdaş caz trompetçileri arasında yer alan Botti, İstanbul konserinde müzikseverlere caz, pop ve klasik müzik arasında bir yolculuk vadediyor.

Chris Botti’nin, Harbiye Açık Hava konser biletleri 24 Ocak’ta satışa sunulacak.

Botti, akustik caz ve klasik standartlara odaklanan "Vol.1" adlı yeni albümüyle kariyerine yeni bir yıldız eklemiş. Blue Note Records etiketiyle yayınlanan albüm ve müzikseverlerden beğeni toplamıştı.

İstanbul’da pek çok konsere imza atan Chris Botti, son olarak 2021 yılında Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) açılış konserleri kapsamında müzikseverlerle buluşmuştu.