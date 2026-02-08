Gün ışığında Kapadokya: Bir Michelin plaket töreni

Kapadokya mutfağı kendini geceye saklamaz. Gündüz ışığında da ne söylediğini bilen, taşın serinliğiyle, toprağın kokusuyla ve acele etmeyen bir zaman duygusuyla konuşan bir mutfaktır. Michelin Rehberi’nin Kapadokya seçkisine ilk kez kapı açtığı plaketlerin takdimi buluşmasının Reserved Cappadocia’da, bir öğle yemeği etrafında gerçekleşmesi bu yüzden anlamlıydı.

Metro Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen bu buluşma, klasik bir ödül töreninden çok, Kapadokya’nın gastronomi hafızasına tutulmuş berrak bir ışık gibiydi. Taş duvarlardan süzülen gün ışığı, masadaki sohbetlerin temposunu da belirliyordu. Konuşulan şey yalnızca yıldızlar, plaketler ya da listeler değildi; yerel mutfağın bugünü, geleceği ve bu coğrafyanın taşıdığı mutfak bilgisiydi.

Davette yaptığı konuşmada Metro Türkiye’nin, ülkemizde faaliyete başladıkları ilk günden bu yana Türk mutfağının uluslararası ölçekte daha görünür ve kalıcı olmasını misyon edindiklerini ifade eden Metro Türkiye Satın Alma Direktörü Hamit Baykal, “36 yıldır Türk mutfağının dünyada daha görünür ve kalıcı olması için değer yaratan bir çözüm ortağı olarak çalışıyoruz. Amacımız, mutfağın tüm paydaşlarının birlikte güçlendiği bir yapı oluşturmak. Michelin Rehberi ile yürüttüğümüz resmi partnerlik de tam olarak bu bütüncül yaklaşımın uluslararası sahnedeki karşılığı. Kapadokya ise gastronomi yolculuğunun Türkiye’deki en özgün duraklarından biri. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer almasının yanı sıra farklı medeniyetlerden etkilenen kadim mutfak kültürüyle gastronomi turizmi açısından çok önemli bir nokta. Michelin Rehberi, Türkiye’deki yolculuğuna her yıl yeni şehirler ekledi. Önümüzdeki yıldan itibaren tüm Türkiye’yi kapsayacak olması çok önemli bir gelişme. Biz Metro Türkiye olarak, Türk mutfağının bu yolculuğunda şeflerin ve restoranların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bu sofranın mutfağında ise Kapadokya’yı yüksek sesle değil, ölçüyle ve dikkatle anlatmayı seçen, yerel ürünlerle lezzetler yaratan bir isim vardı; Reserved Cappadocia’nın kurucu ortağı ve Executive Şefi Mehmet Gök.

Öğle sofrasında kurulan sessiz bir anlatı

Meze tabağıyla başlayan öğle yemeği, Anadolu’nun farklı mutfak duraklarını tek bir cümlede buluşturuyordu: Antep fıstıklı beyaz peynir, muhammara, patlıcan mütebbel, nazuktan, humus ve atom… Her biri tanıdık ama birbirine yaslanmadan, kendi alanını koruyarak ilerliyordu. Bu, gösterişli bir meze anlayışı değil; dengeye dayalı bir başlangıçtı.

Ardından gelen Niğde mavisi ve Tabal peyniriyle hazırlanan suflé; karamelize armut, kuzu kulağı ve pekmez sosuyla birlikte, öğle sofrasına nefis bir zarafet kattı. Tabakta teknik vardı ama teknik kendini öne çıkarmıyor; ürün konuşuyor, mevsim söz alıyordu.

Ana yemekte ağır ateşte pişmiş kuzu incik, mürdüm eriği püresi ve patlıcan beğendiyle birlikte sunuldu. Öğle saatlerinde ağırlaşmadan derinleşen bu tabak, Kapadokya mutfağının sabırla pişen tarafını hatırlatıyordu. Kekik baskın değil, işaret ediciydi; sos, etin önüne geçmiyordu.

Tatlıda ise beyaz çikolatalı kabak tatlısı, kavrulmuş kabak çekirdeği ve tahin sosuyla, geleneğin bugüne usulca taşındığı bir noktaya gelindi. Ne nostaljik bir tekrar ne de zoraki bir modernlik… Sadece yerinde bir yorum.

Michelin haritasında Kapadokya

Bu öğle sofrasının sonunda takdim edilen Michelin plaketleriyle birlikte Kapadokya, uluslararası gastronomi haritasında artık adı yüksek sesle anılan bir bölge hâline geldi.

Kapadokya’da 1 Michelin Yıldızı, yerel ürünlere dayalı rafine mutfağıyla Revithia Kapadokya’ya verildi. Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla Yeşil Yıldız alan restoran ise Babayan Evi oldu.

Michelin’in, iyi yemeği makul fiyatla buluşturan restoranları işaret ettiği Bib Gourmand listesinde ise Old Greek House, Tabal Gastronomi Evi Niğde, Aravan Evi, Happena ve Babayan Evi yer aldı.

Michelin Rehberi’nin Tavsiye Edilen Restoranlar listesinde Kapadokya’yı temsil eden adresler ise Reserved Cappadocia, Uzundere Kapadokya Mutfağı, Kardeşler Restoran, Nahita Cappadocia, Saklı Konak Cappadocia, Lil’a Restaurant, Sofram Restaurant, Moniq Restaurant, Gorgoli, Seten, Seki Restaurant ve Tık Tık Kadın Emeği oldu.

Bu tablo, Kapadokya mutfağının tek bir stile ya da tek bir iddiaya yaslanmadığını açıkça gösteriyor: Ev mutfağından rafine fine dining’e, sürdürülebilirlikten geleneksel tekniğe uzanan çok katmanlı bir yapı söz konusu.

Mehmet Gök ve ortağı Orhan Korkmaz’a plaketlerini Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay takdim etti.

Gün ışığında kalan asıl iz

O öğle yemeğinin ardından geriye yalnızca plaketler ya da yıldızlar kalmadı. Kapadokya’nın mutfağının hâlâ bir anlatı biçimi olduğu, acele etmeden, bağırmadan ama kararlılıkla yol aldığı hissi kaldı. Gün ışığında kurulan bu Michelin sofrası, yıldızlardan önce şunu fısıldıyordu:

İyi mutfak; hızla değil, dikkatle büyür. Ve Kapadokya, tam da bunu yapıyor.