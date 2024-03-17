Eski İstanbul’da Haliç kıyısında yepyeni bir mekân Arça Restaurant & Grill. Arça’da Haliç’i yukarıdan seyrederek günün yorgunluğunu atmak, gün batımlarını izlemek, bu arada zeytinyağlılar, kebaplar ve açık mutfakta izlenebilen fırından çıkan pide ve lahmacunları pazartesi günleri dışında hafta boyu her akşam tatmak mümkün.

Arça adını, ardıç ağacının geçmiş dönemlerdeki simgesel anlamından alıyor. Eski zamanlardan beri olumsuzlukları uzaklaştırıp güzellikleri getirdiğine inanılan ardıç ağacının bu özelliği, bugün mekânda sürdürülmek isteniyor.

Restoranın şefi Cenap Öztekin Varol, mevsime uygun olarak yeni çıkan ürünleri kullanmak üzere menüsünde sürekli değişiklikler yapıyor. Örneğin, baharla birlikte marul tarator olarak tanımlanabilecek “terettür” gibi hafif ve tazelik hissi veren mezeleri menüye alan Varol, bu sayede eski ve unutulmuş tatları da yeniden sofralara getirmeyi amaçlıyor.

25 yıllık deneyim

Kariyerine The Marmara Otel’de başlayan, Four Seasons Bosphorus’ta Sous Şef ve Grand Hyatt İstanbul, Shangri-La Bosphorus gibi markalarda Executive Sous Şef olarak görev alan Varol, 2021 yılında Movenpick Hotel İstanbul Golden Horn ailesine Executive Şef olarak katılmış. O günden bu yana da 25 yıllık deneyimini Arça’nın mutfağına taşıyarak, ekibi ile birlikte yemek kültürümüzü misafirlere en iyi şekilde sunmak için çaba sarf ediyor.

Örneğin turşular 40 yıldır aynı turşuyu kuran erbabından alınırken, içli köfteyi sadece ustası yapıyor, damak hoşluğu olarak masaya gelen yoğurt ise Kayseri bölgesine özgü bir yönetimle, dorak taşından süzdürülüyor. Cenap Şef, “Mevsimsel olarak özel tatlar ekleyeceğimiz menümüzde, her zaman bu tür özenli, mutfak kültürümüzün geleneklerini yaşatmayı ve konuklarımıza aktarmayı hedefleyen dokunuşlar göreceksiniz” diyor.