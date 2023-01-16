Hatay mutfağı bu kez Sheraton Istanbul Levent Kış Lezzetleri Festivali’ndeydi

UNESCO Hatay Gastronomi Evi iş birliği ile Hatay’dan gelen yetenekli şefler, Hatay mutfağının en sevilen tatlarını Sheraton Istanbul Levent’in şefleriyle birlikte lezzet severler için hazırladılar. Farklı medeniyetlerin kültürel zenginliklerini bir arada barındıran köklü mutfağı ile Hatay 2017 yılında UNESCO Dünya Gastronomi Şehri listesinde de yerini aldı. Ülkemizin en popüler gastronomi rotalarından biri olan tarihi kentin kendine has lezzetleri Sheraton İstanbul Levent’in tadım menüsünde mezelerden kahveye kadar Hatay’a özgü öne çıkan tatlarla yer aldı.

Etkinliğin Cumartesi akşamki gala yemeğine Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve eşi Prof. Dr. Nazan Savaş da katıldı. Hatay Unesco Gastronomi Evi Müdürü İpek Aslan, Hatay’ın gastronomi alanındaki tüm etkinliklerinde olduğu gibi yine organizasyonun içinde, bu kez yemeklerin sunulduğu Levantino Restaurant’daydı.

Farklı İki menü

Tadım menüsünü deneyimlemek isteyen misafirlere çorba olarak kabak borani, ara sıcakta sac oruğu, humus, cevizli biber, babagannuş, taze kekik salatası, Samandağ biberli yoğurtlama, Altınözü zeytinli salata mezeleri ve narlı Antakya kısırının ardından ana yemekte aşur, tepsi kebabı ve Firik pilavı, tatlı olarak da çıtır kabak tatlısı ikram edildi. Tadım, Süvari Antakya kahvesi ile son buldu.

Alakart menü tercih eden misafirler ise Ali nazik, tebbule, Halep kebabı, künefe gibi daha pek çok Hatay’la öne çıkan lezzetler arasından dilediklerini seçtiler. Yemeklerde kullanılan ürünlerin neredeyse tamamı Hatay’dan bu etkinliğe özel getirilmişti. Bu nedenle orijinal tatlar yakalanabilmişti. Şunu vurgulamak isterim ki sunulan tüm soğuk mezeler, Hatay mutfağından İstanbul’da yediğim en iyiler arasındaydılar, hatta başında geliyorlardı.