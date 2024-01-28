“Hatay’da tarımsal üretimde onarıcı dönüşüm için”

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Hatay’ın farklı ilçelerindeki çiftçilere, sürdürülebilir tarım yöntemleri konusunda eğitim ve danışmanlığın yanı sıra pazarlama desteği de vererek, tarımsal üretimin bütün halkalarında etkili olacak bir onarımı gerçekleştirmek üzere yola çıktı.

İki yıl sürecek “Hatay’da Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm” projesine katılacak çiftçilere ve ürünlerini işleyecek kooperatif temsilcilerine yönelik proje faaliyetleri ile proje takviminin detaylarıyla anlatan Buğday Derneği Strateji Kurulu üyesi Oya Ayman projenin amacını şu sözlerle ifade etti:

“Depremlerin ardından Hatay’da yürüttüğümüz araştırmalar, onarıcı bir dönüşüm için, üretimden tüketime uzanan zincirin tüm halkalarına kapsayıcı bir şekilde yaklaşmak gerektiğini ortaya koydu. Bu amaçla destekçilerimizle birlikte çıktığımız bu yolda, bölgedeki çiftçileri, agroekolojik üretimle ve yeni pazarlama kanallarıyla tanıştırarak güçlendirmeyi amaçlıyoruz...”

Proje Koordinatörü Karel Büyükgazel ise, “Hatay’da gerek tarımsal üretimde gerekse pazarlamayı da içeren tüm süreçlerde etkili, katılımcı, kapsayıcı, onarıcı ve sürdürülebilir örnekler oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla projemize başvuran 70 çiftçiyle yola çıkıyoruz. Aynı zamanda projeye katılacak çiftçilerin ürünlerine katma değer sağlayacak kadın kooperatifleri ve işleme birimleri de bölgedeki kadın üreticilerin refahını desteklemek üzere önceliğimiz olacak. Bu ürünler için, e-ticaret sitelerinden restoran mutfaklarına kadar geniş bir yelpazede pazarlama desteği sağlayacağız” dedi.

Proje ile ilgili yapılan toplantıya Hatay İl Tarım Müdürlüğü, ziraat odaları, kooperatif temsilcileriyle birlikte projenin Tarımsal Üretim Sponsoru Türkiye İş Bankası ve projeye salon, çiftçilerin ulaşımı, depo ve lojistik konularında destek olan Hatay Büyükşehir Belediyesi temsilcileri katıldı.

Öne çıkan ürünler

Bugüne kadar %100 Ekolojik Pazarlar, Zehirsiz Sofralar, Gıda Topluluklarıyla Agroekolojik Dönüşüm gibi projelerle agroekolojik üretimin Türkiye’de yaygınlaşması için çaba gösteren Buğday Derneği, tarımsal üretimin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için bölgedeki ihtiyaç ve potansiyelleri belirledi. Söz konusu araştırmanın sonuçlarını değerlendirerek “Hatay’da Tarımsal Üretimde Onarıcı Dönüşüm” projesini geliştiren Buğday Derneği, bölgede onarıcı bir dönüşüm için, üretimden tüketime kadar uzanan zincirin tüm halkalarına kapsayıcı bir şekilde yaklaşmanın gerekliliğine dikkat çekiyor.

Proje, Hatay’ın tarımsal üretiminde ve mutfak kültüründe öne çıkan ürünlere odaklanacak: Karakılçık buğdayı, biber ve domates salçası, nar ekşisi, narenciye, tıbbi ve aromatik bitkiler (kekik, nane, fesleğen, adaçayı). Uzmanların, bu ürünleri yetiştiren çiftçilere vereceği eğitimler, 1 Şubat itibariyle başlayacak. Samandağ, Antakya ve Arsuz olmak üzere üç bölgede gerçekleştirilecek eğitimler agroekoloji, toprak onarımı, su yönetimi, tohum, hastalık ve zararlılarla mücadele ile dijital pazarlama konularını kapsayacak.

Proje kapsamında verilecek eğitimlerin yanı sıra örnek uygulama alanlarına geziler düzenlenerek, çiftçiden çiftçiye deneyim aktarımı yapılacak. Agroekolojik üretime geçecek çiftçilerin ürünleri projeye dahil olacak kooperatiflerde işlenecek ve bu kapsamda üretilen ürünlerin çeşitli pazarlama kanallarından satışı için destek sağlanacak. Narenciye grubu ürünleri ise yaş olarak değerlendirilecek. Projenin ikinci yılında da yeni katılacak çiftçilere verilecek eğitimler ve deneyim paylaşımları sayesinde bölgede agroekolojik üretimin yaygınlaşması hedefleniyor.

Projede çiftçilere yönelik tarımsal üretim ve eğitim faaliyetleri Türkiye İş Bankası’nın sponsorluğu sayesinde gerçekleşecek. Projenin salon, çiftçi ulaşımları, depolama ve lojistik faaliyetlerine Hatay Büyükşehir Belediyesi ayni katkı veriyor. Buğday Derneği üyesi İzel Levi Coşkun ile BÜNSA Döküm A.Ş.’nin de desteklediği proje ekibinin ulaşımı ise ALD Automotiv sponsorluğunda gerçekleşecek.