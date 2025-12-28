Hayaller, oyunlar ve renkli bir dünya

Yaşar Holding çatısı altındaki Pınar, ilkokul ve ortaokul çağındaki çocukların yaratıcılığını desteklemek amacıyla sürdürdüğü bu köklü geleneği, Millî Eğitim Bakanlığı onayıyla bu yıl “Hayallerim ve Oyunlarım” temasıyla sürdürüyor. Tema, çocukların oynadıkları ya da hayal ettikleri oyunlar üzerinden kendilerini nasıl ifade ettiklerine odaklanıyor; oyunun ve hayal kurmanın zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimdeki yerini görünür kılıyor.

İki yaş grubu, tek ortak dil

Yarışma bu yıl 6–10 yaş ve 10–14 yaş olmak üzere iki ayrı kategoride düzenleniyor. Değerlendirmede; yaratıcılık, hayal gücünün özgünlüğü, çevreyle kurulan ilişkinin estetik ifadesi ve resim dilinin çocuk dünyasına uygun kullanımı öne çıkıyor. Katılımcılar, 25x35 cm ya da 35x50 cm ölçülerindeki resimleriyle www.pinarcocukresimyarismasi.com adresinden 1 Nisan’a kadar başvuruda bulunabiliyor.

Hayalleri resmetmeye davet

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, yarışmanın bu yılki temasını şöyle yorumluyor:

“Çocukların kendilerini hangi oyunların kahramanı olarak gördüklerini, hayallerinde nasıl dünyalar kurduklarını merak ediyoruz. Hayal gücü gelişen bir çocuğun özgüveni de gelişir; geleceğe dair hedefleri daha net olur. Bu yüzden çocuklarımızı hayallerini ve oyunlarını resimle anlatmaya davet ediyoruz.”

Bisiklet, sertifika ve burs ödülleri

Yarışma sonunda her iki yaş kategorisinde 7’şer öğrenci olmak üzere toplam 14 çocuğa, yaşlarına uygun bisiklet hediye edilecek. Kazananlara ayrıca “Pınar Çocuk Resim Yarışması Kazanan Sertifikası” verilecek. Jürinin belirleyeceği 3 başarılı öğrenci, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir eğitim-öğretim yılı boyunca bursla desteklenecek.

Son tarih: 1 Nisan

Hayallerini kâğıda dökmek isteyen çocuklar için başvurular 1 Nisan’da sona eriyor. Sonuçlar, yarışmanın resmi internet sitesinden duyurulacak.