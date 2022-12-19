“Her yıla bir kart” diyerek 41 yıldır hazırladığı yılbaşı kartları sergi oldu

Korkut Akın’ın hazırladığı yeni yıl kartları “kırk bir kere sevda(ğ) kırk bir kere barış” adıyla Küçükçekmece Belediyesi Sefaköy Kültür Merkezi’nde, 20 Aralık 2022– 10 Ocak 2023 tarihleri arasında sergilenecek.

Korkut Akın sergisi için şöyle diyor:

“1983 yılbaşı için ‘aşk’la hazırladığım ‘tek’ kart, karşılığını her yıl yenilerinde buldu. Aradan geçen 41 yılda (kırk bir kere barış!) kısa bir Türkiye sosyal tarihi oluverdi, kendiliğinden. Bu sürede hiçbir kartı postayla göndermedim. Yüz yüze iletişimin gücünden ve güzelliğinden yararlanarak hep elden dağıttım. Biraz önsezi, biraz niyet okuma, belki biraz rüya görme, birazdan çokça da gidişatı izleme… 83 milyonda bir sorumlulukla yaptığım davetler bunlar, bir yanıyla toplumsal belleğimizi yansıtıyor… Yolunuz yolumuzla kesişirse sizin de bir yeni yıl kartınız olur. Ben her yıl hazırlıyorum, sizin için de bir tane ayırırım.”