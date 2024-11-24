Herkes için erişilebilir bir yaşam için "Erişilebilir Tiyatro"

Türk Telekom, “Türkiye’ye Değer” anlayışıyla teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürerek, herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle hayata geçirmeyi amaçladığı kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sürdürüyor. AKM’de (Atatürk Kültür Merkezi) erişilebilir yaşamı destekleyen Türk Telekom, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü İstanbul Devlet Tiyatrosu iş birliğiyle hayata geçirdiği "Erişilebilir Tiyatro" projesine yeni dönemde de devam ediyor. Görme ve işitme engelli bireylerin kültür ve sanat etkinliklerine katılımını artırmayı amaçlayan Erişilebilir Tiyatro projesinin yeni sezondaki ilk oyunu ‘Ebedi Barış’ seyircilerle buluştu. Proje kapsamında Devlet Tiyatrosu oyunlarından Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı 1 Aralık’ta canlı betimleme, sahne turu ve üst yazı uygulamalarıyla engelleri aşan bir sanat deneyimi sunmaya devam edecek.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu

Hem çocuklar hem yetişkinler için

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu proje ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Hayata geçirdiğimiz kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle kültür sanattan spora kadar her alanda herkes için erişilebilir bir yaşam hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, ‘Erişilebilir Tiyatro’ projemiz de destekçisi olduğumuz Atatürk Kültür Merkezi’nde devam ediyor. Geçtiğimiz sezonda yapılan gösterimlerin ardından büyük bir beğeni toplayan projemiz bu sezonda da hem çocuk hem de yetişkin oyunlarıyla yeniden başladı. Kültür ve sanatın kalbi AKM’nin özel hizmetlerimizle engelleri aşan bir merkeze dönüşmesinden mutluluk duyuyoruz. Türk Telekom olarak, toplumsal bağları güçlendiren kültür sanatta erişilebilirliği destekleyerek, teknolojiyi insanların iyilik ve faydasına sunan bir kurum olma vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”