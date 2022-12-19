Hilton Istanbul Maslak’ta yeni Executive Chef

Hilton Istanbul Maslak, sektörde otuz yılı aşkın deneyimi ve uzmanlığı ile ön plana çıkan Ceyhan Aşcıoğlu’nu yeni Executive Chef’i olarak atadı. Kariyeri boyunca birçok 5 yıldızlı uluslararası otelde görev alan Ceyhan Aşcıoğlu, Aralık 2022 itibariyle Hilton Istanbul Maslak’ta Executive Chef olarak göreve başladı.

Altı kuşaktır aşçılık mesleğini sürdüren bir aileden gelen deneyimli şef, çalışma hayatına 1990 yılında başladı. Hilton ve The Ritz Carlton da dahil olmak üzere, çeşitli markalarda, mutfağın her kademesinde aldığı görevlerle bilgi ve birikim edinen Aşcıoğlu, Radisson, Renaissance, Mövenpick, Sheraton gibi uluslararası zincir otellerde Executive Chef olarak kariyerini sürdürdü.

İngiltere Birmingham'da İtalyan ve Akdeniz mutfağı üzerine çalışmalarda bulunan şef, Almanya Kulmbach’dan aldığı, gastronomi uzmanlarına has özel bir davetle, geleneksel ekmek yapımını deneyimledi. Başta Türk mutfağı olmak üzere İtalyan ve Akdeniz mutfağından menüler hazırlayan şef, Meksika mutfağına da hâkim. Gastronomi alanındaki yenilikleri yakından takip ederek, özgün tarzıyla harmanlıyor ve lezzetlere imza atıyor. Aşcıoğlu, iyi bir şef olmanın yenilikçi ve takım ruhuna sahip bir lider olmaktan geçtiğini vurguluyor.