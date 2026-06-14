Hititlerin ateşi Çorum’da yeniden yanıyor

Dünya gastronomi literatürünü yakından takip eden, mutfak kültürünün yalnızca bir tüketim alışkanlığı değil toplumların ortak hafızasının önemli bir parçası olduğuna inanan bir gazeteci ve yazar olarak geçtiğimiz hafta en anlamlı seyahatlerimden birini gerçekleştirdim. Anadolu’nun kalbinde, Hititlerin başkentinde düzenlenen Açık Ateş Etkinlikleri için Çorum’daydım.

Ve en güzeli, şehirden ayrılıp İstanbul’a doğru yola koyulduğumda valizimde yalnızca tattığım lezzetlerin hatırası yoktu. Bu toprakların geleceğine, gençliğin enerjisine, üretimin gücüne ve Anadolu’nun kültürel zenginliğine dair taze umutlar da taşıyordum.

Üç gün boyunca Bedesten Meydanı’ndan Çorumlu Obası’na kadar uzanan geniş bir coğrafyada dolaşırken, gastronominin aslında bir yemek meselesinden çok daha fazlası olduğunu bir kez daha gördüm.

Bu etkinlikte yalnızca yemekler pişirilmedi. Hititlerden günümüze taşınan kültürel miras konuşuldu. Yerel ürünlerin geleceği tartışıldı. Üreticinin emeği anlatıldı. Gençlerin bu mirası nasıl devralacağı üzerine fikirler paylaşıldı. Ve bütün bunlar açık ateşin etrafında gerçekleşti.

Saat Kulesi’nden yükselen ilk kıvılcım

İlk saatlerine yetişemediğim etkinlik, Çorum’un simgelerinden Saat Kulesi’nden Bedesten’e uzanan kortej yürüyüşüyle başlamıştı. Tarihi Bedesten’de yakılan sembolik ateş, yalnızca organizasyonun açılışını değil, Çorum’un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Gastronomi Şehri olma hedefinin de sembolüydü.

Yine açılışında bulunamadığım Bedesten’deki “İlklerin Coğrafyası” sergisi ziyaretçilere Çorum’un neden binlerce yıldır önemli bir yerleşim merkezi olduğunu anlatırken, yenilen öğle yemeğinde sunulan yöresel lezzetlerden oluşan menü de bu kültürel anlatının sofradaki karşılığı gibiymiş. Yemeklerden her biri bu coğrafyanın hafızasından süzülüp gelen tatlarmış.

Çorum yemeklerinden bir seçki, masalara sığmadı.

Tarihsel ve kültürel birikimin gücü

Akşamüstü düzenlenen “UNESCO Yolculuğunda Çorum” paneli, organizasyonun en önemli duraklarından biriydi. Zeynep Kakınç’ın moderatörlüğündeki oturumda Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, gastronomi kültürünün önemli isimlerinden Adnan Şahin ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk aynı masada buluştu.

Konuşmalarda özellikle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın çizdiği çerçeve dikkat çekiciydi. Aşgın, gastronomiyi yalnızca yemek üzerinden tanımlamanın eksik kalacağını vurguluyor, Çorum’un sahip olduğu tarihsel ve kültürel birikimin bu yolculuğun asıl gücü olduğunu anlatıyordu.

“Gastronomi yolculuğunu sadece yemek olarak düşünmeyi doğru bulmuyorum” diyordu Başkan Aşgın. “Hititlerden gelen bir bilgi birikimi, bir derinlik ve onun üzerine Selçuklu ile Osmanlı'nın eklediği kültürel katmanlar var. Çorum’un hikâyesi tam da burada başlıyor.”

Çorum’un Anadolu’nun ilk başkenti olmasının yalnızca tarih kitaplarında kalan bir bilgi olmadığını, bugün hâlâ yaşayan bir kültürel mirasa dönüştüğünü anlatan Aşgın, UNESCO sürecinin de yalnızca bir belge alma hedefi olarak görülmemesi gerektiğinin altını çiziyordu.

“UNESCO sadece sizin varlığınıza bakmıyor” diyordu. “Bunu nasıl sunduğunuza, uluslararası görünürlüğünüze, diğer şehirlerle kurduğunuz ilişkilere ve sürdürülebilirliğe de bakıyor.”

Çorum’da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan tabletlerde yalnızca devlet yönetimine ya da diplomasiye ilişkin bilgiler bulunmuyordu. Aynı zamanda yemek kültürüne ve ekmek yapımına ilişkin bilgiler de gün ışığına çıkmıştı. Başkan Aşgın, Hititçenin çözümlenen ilk ifadelerden biri olan “Ekmeği yiyeceksin, suyu içeceksin” cümlesine dikkat çekiyordu.

Bu söz, binlerce yıl öncesinden bugüne ulaşan bir kültürel selam gibiydi. Daha da önemlisi, Çorum bu bilgileri yalnızca müzelerde sergilemekle yetinmiyor; Hitit ekmeğini yeniden üreterek sofralara taşıyordu. Aşgın, bugün Hitit ekmeğinin belediyenin sosyal tesislerinde üretildiğini ve misafirlere sunulduğunu anlatıyordu.

Bu yaklaşım bana göre etkinliğin özünü yansıtıyordu. Kültürel mirası korumak yalnızca onu sergilemek değildi. Onu yaşatmak gerekiyordu. Çorum’un yaptığı da tam olarak buydu.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın (sağda) ile.

UNESCO’dan daha büyük bir hedef

Panel boyunca UNESCO süreci sık sık gündeme geldi. Ancak konuşmaları dinlerken şunu düşündüm: Asıl mesele UNESCO belgesi almak değil. Asıl mesele o belgeyi anlamlı kılacak üretim kültürünü oluşturmak.

Şehir bugün sahip olduğu 36 coğrafi işaretli ürünle aslında güçlü bir gastronomi destinasyonu olma yolunda önemli bir avantaja sahip. Leblebiden İskilip dolmasına, Kargı tulum peynirinden Osmancık ayvalı yahniye uzanan bu ürün çeşitliliği, Çorum'un yalnızca bir lezzet durağı değil, aynı zamanda üretim kültürünün yaşadığı bir coğrafya olduğunu gösteriyor.

Çorum’un tarım gücü, yerel ürünleri, tarihsel birikimi ve genç nüfusu bir araya geldiğinde ortaya yalnızca bir gastronomi projesi değil, aynı zamanda bir kalkınma modeli çıkıyor. Bu yüzden Çorum’un UNESCO yolculuğu yalnızca bir unvan arayışı olarak okunmamalı. Bu yolculuk, geçmişten aldığı gücü geleceğe taşıma çabasının bir parçası. Ve görünen o ki bu yolculuk doğru insanların elinde, doğru bir rotada ilerliyor.