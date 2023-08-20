Homage Hospitality’ye üç Thai Select Ödülü

Tayland Kraliyet Hükümeti tarafından, sadece özüne sadık kalan Tayland yemeklerinin kaliteli ürün ve servis deneyimi ile birlikte sunulduğu restoranlara verilen Thai Select ödülü, dünyada bulunan tüm Tayland restoranları için çok önemli bir yere sahip.

Homage Hospitality çatısı altında 3 farklı konseptte Tayland lezzetleri sunan Çok Çok Thai, Az Çok Thai ve Çok Çok Pera, Thai Select ödülünün halihazırda verilen 3 farklı kategorisinin hepsinden birer ödül aldı.

2016’da açılan ve Tayland sokak lezzetlerinden ilham alarak açık mutfağı ile samimi bir ortamda özgün Tayland yemekleri sunan Az Çok Thai, Thai Select "Casual" ile ödüllendirilirken, 2006’dan beri klasik Tayland yemekleri ile misafirlerini ağırlayan Çok Çok Thai, Thai Select "Classic" ile ödüllendirildi.

2021’de açılan ve modern Tayland lezzetleri ile daha önce görülmemiş bir deneyim sunan Çok Çok Pera, ödüllü Singapurlu mimar Kay Ngee tarafından tasarlanmış ve üst seviye servisi ile Thai Select "Signature" ödülüne layık görüldü.

Tayland hükümeti adına Tayland yemeklerini tanıtmak için dünyada düzenlenen fuar organizasyonlarında ülkesini de temsil eden Royal Chef Khun Nuch'ın önderliğinde lezzetler tasarlanan restoranlarda kullanılan malzemeler çoğunlukla Tayland ve Güneydoğu Asya’dan geliyor. Khun Nuch 5 yıl boyunca farklı TV programları yaptı ve 4 kitap yazdı. Chef önderliğinde Çok Çok Thai, Michelin Guide 2023’te yer alıyor.