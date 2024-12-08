İBB Şehir Tiyatroları, bu ay 33 oyunla perde açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları aralık ayında sanatseverlere doyumsuz bir program sunuyor! Programda, 110. yıl etkinlikleri kapsamında birbirinden özel 33 oyun yer alıyor. Tiyatroseverler, Yaşar Kemal'den Molière'e, Henrik Ibsen'den William Shakespeare'e klasik ve çağdaş yazarların eserleriyle dolu zengin bir repertuvarla buluşuyor.

Klasiklerden çağdaş oyunlara

Aralık ayında seyirciyle buluşacak oyunlar arasında; Bank Ban (Konuk Oyun), Hedda Gabler (Konuk Oyun), Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Kuğunun Şarkısı, Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi, Bir Halk Düşmanı, Hayat Der Gülümserim, Sivrisinekler, Zehir, Savaş ve Barış, Ağrı Dağı Efsanesi, Tartuffe, Yenilmez, Yaftalı Tabut, Gök Kubbe, İkinci Perdenin Başı, Gidiş Dönüş Moskova (Retro), İfigenya, Hamlet, Fosforlu Cevriye, Maviydi Bisikletim, Çingene Boksör, Ben Medea Değilim, Cadı Kazanı, Benim Küçük Yıldızım, Rüya, Herkes Sihirbaz Olacak, Çöpsüz Dünya, Masal, Elma Kurdu Kırtık, Bekçi ile Postacı, Fındıkkıran, Bir Gece Masalı yer alıyor.

Yaftalı Tabut

Japon davul grubu

İBB Şehir Tiyatroları, 110. yıl etkinlikleri kapsamında Japonya'nın geleneksel davulu Wadaiko’nun temsilcilerinden Sai Grubu’nu da sanatseverlerle buluşturuyor. İstanbul'da ilk kez sahne alacak olan "Sai", 9 Aralık Pazartesi günü saat 15.30 ve 19.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde performans sergileyecek. Geleneksel Japon kültürü meraklıları için kaçırılmayacak bir fırsat!

Japonya'nın geleneksel davulu Wadaiko’nun temsilcilerinden Sai Grubu

İstanbul şiirle buluşuyor

İBB Şehir Tiyatroları, "İstanbul Şiirle Buluşuyor" başlığı altında şiirseverlere özel etkinlikler de düzenliyor:

Oteller Kenti (Edip Cansever): 15 Aralık tarihinde Müze Gazhane Meydan Sahne’de gerçekleşecek etkinlikte, Edip Cansever'in şiirleri Hümay Güldağ’ın uyarlaması ve yönetmenliğiyle sahneye taşınıyor. Oyuncular arasında Hüseyin Köroğlu, Hümay Güldağ ve Aslı Şahin yer alıyor.

Ben Nergisten Sorumluydum (Gülten Akın): 29 Aralık tarihinde Müze Gazhane Meydan Sahne’de, Gülten Akın’ın şiirlerinden oluşan bu özel etkinlik, Emre Koyuncuoğlu’nun uyarlaması ve yönetmenliğiyle izleyiciyle buluşacak. Etkinlikte Radife Baltaoğlu, Sevil Akı, Yeşim Koçak, Işıl Zeynep Karaalp, Şirin Asutay, Ebru Üstüntaş, Elvan Boran rol alıyor.

Biletler satışta!

Oyun biletleri, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/, biletinial.com adreslerinden ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebiliyor.