İGART Sanat Projeleri Yarışması için son başvuru tarihi 16 Haziran

İGA İstanbul Havalimanı tarafından; İstanbul’un kültür ve sanatla harmanlanmış kimliğiyle Anadolu coğrafyasının kültürel hafızasını farklı kültürlerle buluşturmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen İGART Sanat Projeleri Yarışması’na katılım için son başvuru tarihi, ülkemizi yasa boğan deprem felaketleri nedeniyle 16 Haziran Cuma olarak değiştirildi. İGART kapsamında, Ressam ve Akademisyen Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın öncülüğünde resimden heykele, mimariden eleştirmenliğe, küratörlükten akademisyenliğe kadar sanatın her alanında emek veren dokuz kişilik seçici kurul (Prof. Dr. Marcus Graf, Mehmet Ali Güveli, Prof. Gülveli Kaya, Deniz Odabaş, Seçkin Pirim, Murat Tabanlıoğlu, Seyhun Topuz, Nazlı Pektaş) toplumsal ve sosyal faydayı gözeten bir yaklaşımla projeler üretmek ve yürütmek için güç birliği yapıyor.

Yarışmanın büyük ödülü 2 milyon TL olarak belirlendi. Yarışmada, ikinci aşama değerlendirmeye kalan proje sahiplerine ise 50 bin TL katılım bedeli ödenecek. Malzeme ve teknik sınırlaması olmadığı belirtilen açıklamada, uygulama ya da hazır eserin malzeme ve tekniğinin teklif edilen proje alanının fiziki şartları çerçevesinde kalıcı ve uygulanabilir özelliklerde olmasının esas olduğu vurgulanıyor.