İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın ikincisinde büyük ödül 2 milyon TL

Tüm kültür sanat çalışmalarını 2021 yılında İGART çatısı altında yolcularıyla buluşturan İGA İstanbul Havalimanı, bu çerçevede ayrıca Türk kültürünün dünya vatandaşlarına tanıtılmasını da odağına alıyor. Bu vesileyle İGA İstanbul Havalimanı ilkini hayata geçirdiği Sanat Projeleri Yarışmaları kapsamında, toplamda 17 farklı alanda olacak şekilde sanat projeleri planladı.

İGART Sanat Projeleri Yarışmaları serisinin ikincisi de bu kapsamda hayata geçiriliyor. Hatırlanacağı üzere Sanat Projeleri Yarışması’nın ilkini 2021 Eylül ayında duyuran İGART’ın, 35 yaş altı Türk ve yabancı genç sanatçı ve gruplara yönelik olarak başlatılan yarışmasına 221 proje ile katılım sağlanmış ve 1 milyon TL’lik büyük ödülün sahibi Betül Kotil’in “Saya’nın Sesi” adlı eseri olmuştu.

Kazanan 20 Haziran’da açıklanacak

Yarışmada, ikinci aşama değerlendirmeye kalan proje sahiplerine 50 bin TL katılım bedeli ödeneceği belirtilirken, yarışmayı kazanan proje sahibine ise Türkiye’de kültür sanat alanında bugüne kadar verilecek en büyük ödül olan 2 milyon TL’lik telif bedeli söz konusu olacak. İkinci etap eser seçimi için açık çağrı ile sanatçılardan teklif alınacağı belirtilen yarışmanın son başvuru tarihi 1 Nisan 2023 olarak belirlendi. Kazanan projenin ise 20 Haziran 2023’te açıklanması planlanıyor. Sonuçlar İGART uzantılı resmî web mecralarında ve medyada ilan edilecek.

Malzeme ve teknik sınırlaması olmadığı belirtilen açıklamada, uygulama ya da hazır eserin malzeme ve tekniğinin teklif edilen proje alanının fiziki şartları çerçevesinde kalıcı ve uygulanabilir özelliklerde olmasının esas olduğu vurgulanıyor.

Kadri Samsunlu

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi sıfatıyla, ülkeler, toplumlar ve kültürlerarası köprü kurmak gibi bir misyonları olduğunun altını çizdi. ”İGA İstanbul Havalimanı, yabancı misafirlerimizin ülkemizle temas kurduğu ilk noktalardan biri. Dolayısıyla bu mekânda, Türkiye’mizin ve Anadolu’muzun tanıtımını da üstleniyoruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ilk yarışmamızla genç sanatçılarımıza umut vadeden bir yolculuğa çıkmış, bunun geri dönüşlerini de çok nitelikli bir şekilde almıştık. Bugünse İGART Sanat Projeleri Yarışması’nın ikincisini hayata geçirdiğimiz için çok heyecanlıyız” diyen Samsunlu, hedeflerinin İGA İstanbul Havalimanı’nın yolcuları sanatla, kültürleri de birbiriyle buluşturan bir konuma gelmesi olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Hüsamettin Koçan

İGART Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise İGA İstanbul Havalimanı’nın, ulaşım merkezi olmanın yanı sıra, kültürlerin de karşılaştığı bir alan olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“İGART Sanat Projeleri şeffaf ve disiplinler arası yaklaşımı benimseyen, sanatçıların önerilerini merkeze alan açıklıkta kurgulanan bir yapıya sahip. Ülkemizde sanat ve tasarım alanında üretim yapan her kuşaktan sanatçıların eserleri ile İGA İstanbul Havalimanı kimliğinin ülke coğrafyası ve kültürü ile bütünleşmesi ve evrensel değerlerle buluşmasını hedeflerken, kamusal alanda sanatın mutlak gerekliliğine inanıyoruz.”