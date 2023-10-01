İki ustayı buluşturan şarkı!
Soner Olgun sözü ve müziği kendisine ait olan “Alıştım” adlı şarkısını yeniden yorumladı. Olgun’a, Yunanistan’ın ünlü klarnet virtüözü Vassilis Saleas eşlik etti.
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Usta müzisyen Soner Olgun, sevenlerinden gelen istek üzerine 1994 yılında çıkardığı Her Şey Değişmeli albümünde yer alan Alıştım şarkısını yeniden yorumlamak için stüdyoya girdi.
Olgun’a şarkının yeni düzenlemesinde Yunanistan’ın ünlü virtüözlerinden Vassilis Saleas klarnetiyle eşlik etti.
Şarkının sözü ve müziği Soner Olgun’a, düzenlemesi ise Utkan Marangoz’a ait.