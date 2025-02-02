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İki yeni şube ve ilk corner mekânlarını açacaklar

2005 yılında Suadiye'deki ilk restoranıyla Meksika mutfağının zengin lezzetlerini Türkiye'ye taşıyan Ranchero, 20. kuruluş yıl dönümünü yeni mekânlarıyla kutluyor.

Haber Merkezi
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İki yeni şube ve ilk corner mekânlarını açacaklar
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"Celebra La Tradicion" (Gelenekleri Kutla) sloganıyla misafirlerini karşılayan Ranchero'nun kuruluş hikâyesi Rıza Tanyeri’nin 70'li yılların sonunda Londra'da Meksikalı Patricia Gonzalez ile tanışıp evlenmesi ile başlıyor. Türkiye'ye yerleştikten sonra eşiyle birlikte 2005 yılında ilk restoranlarını açıyorlar ve bugün sekiz şube ile hizmet veriyorlar. İki yeni restoran ve bir corner konseptinin yanı sıra yıl içinde içinde farklı şehirlerde de yeni mekânlar açmak planlanıyor.

Ranchero Restaurant, özgün atmosferi, orijinal yemekleri ve kokteylleriyle Meksika kültürünü Türkiye'ye taşımayı hedefliyor. İstanbul'da Suadiye, Nişantaşı, Ataşehir Watergarden, Büyükyalı Fişekhane ve Kanyon şubeleriyle hizmet veren Ranchero, Kıyı İstanbul'daki yeni restoranıyla İstanbul'da altı şubeye ulaşacak.

İlk corner konsepti

İlk "corner" konseptini oluşturan Ranchero, bu mekânı Zorlu PSM'de açıyor. Ranchero corner’larının sayısının artırılması ve daha fazla kişiye ulaşılması planlanıyor.

Orijinal tarifler

Ranchero, kökeni Aztek ve Mayalara kadar uzanan binlerce yıllık orijinal tarifleri kullanmayı amaçlıyor. Menüsünde 40'tan fazla sos ve özel içecek bulunuyor. Nachos, tortilla ekmeği ve patentli soslar da markanın İstanbul'daki üretim tesisinde hazırlanarak günlük ve taze olarak servis ediliyor.

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