İKSV’de bu yaz perde deneyimle beslenen yeni bir ışıkla açılacak

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Genel Müdürlük görevini, 1 Temmuz tarihinden itibaren Yeşim Gürer Oymak üstlenecek. 2006–2018 yılları arasında İstanbul Müzik Festivali Direktörü olarak görev yapan, 2017’den bu yana ise Genel Müdür Yardımcısı sıfatıyla İKSV yönetiminde yer alan Oymak, vakfın kurum içinden yetişmiş güçlü yöneticilerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Oymak, yeni göreviyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, 20 yıldır parçası olduğu İKSV’de bu sorumluluğu üstlenmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguluyor; vakfın kültür-sanat alanındaki köklü mirasını ekip arkadaşlarıyla birlikte geleceğe taşıma heyecanını dile getiriyor.

Bu atamayla birlikte, 2002 yılından bu yana İKSV Genel Müdürü olarak görev yapan ve 2021’den beri Yönetim Kurulu üyesi olan Görgün Taner, İKSV Yürütme Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya başlayacak. Prof. Dr. Teoman Akünal, Zeynep Hamedi ve Görgün Taner’den oluşan Yürütme Kurulu, Bülent Eczacıbaşı başkanlığındaki İKSV Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışmalarını sürdürecek.

1983’ten bu yana İKSV’nin hemen her kademesinde görev almış olan Taner, vakıf bünyesinde İstanbul Caz Festivali direktörlüğünden genel müdürlüğe uzanan yolculuğunda, kurumun uluslararası alandaki görünürlüğünde belirleyici bir rol üstlendi.

Görgün Taner

İKSV içinden

Görgün Taner, Yeşim Gürer Oymak’ın Genel Müdürlük görevine atanmasına ilişkin değerlendirmesinde, birlikte uzun yıllar çalıştığı bir ekip arkadaşının bu görevi üstlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiriyor. Taner, Oymak’ı; sanatın farklı disiplinlerinde derin birikime sahip, çalışkan ve vizyoner bir kültür yöneticisi olarak tanımlıyor ve İKSV’nin yeni yolculuğuna liderlik edecek olmasının kurum için büyük bir kazanım olduğunu vurguluyor.

Kurum hafızasıyla geleceğe

İKSV’deki bu bayrak değişimi, bir vedadan çok sürekliliği işaret ediyor. Kurumun hafızasını taşıyan bir isim olan Görgün Taner’in Yürütme Kurulu Başkanı olarak yoluna devam etmesi ve içeriden yetişmiş bir kültür yöneticisi olan Yeşim Gürer Oymak’ın Genel Müdürlük görevini üstlenmesi, vakfın geleceğine dair güçlü bir denge sunuyor.

Kısacası, İKSV’de sahne değişmiyor; perde, deneyimle beslenen yeni bir ışıkla yeniden açılıyor.