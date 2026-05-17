“İnsana dokunmayan rakamlara dokunamaz”: 72. Sait Faik Hikâye Armağanı verildi

Konu Sait Faik Abasıyanık olunca mesele yalnızca edebiyat değildir. İstanbul’dur biraz… Burgazada’dır… Kahvede unutulmuş bir çay kaşığı, sabahın erken saatlerinde ağ atan balıkçı, kıyıda sessizce oturan işsiz bir adam, vapur düdüğüne karışan yalnızlıktır. Pera Palas’ta düzenlenen 72. Sait Faik Hikâye Armağanı töreni tam da bu yüzden sıradan bir ödül gecesi gibi yaşanmadı. O salonda bulunan herkes, bir şekilde Sait Faik’in “insanı anlamaya çalışan” edebiyatının içinden geçiyordu.

Bu yıl ödülün sahibi, Sardunyalar Güneşe Bayılır kitabıyla Başak Arslan oldu. Doğan Hızlan Özel Ödülü ise Maviden-Deniz Güzeldir kitabıyla Vecdi Çıracıoğlu’na verildi. Ama gecenin asıl kahramanı belki de görünmeyendi:

Sait Faik’in kendisi…

“Bir insanı sevmekle başlar her şey”

Türk edebiyatında bazı cümleler vardır; yıllar geçse de eskimez. Sait Faik’in “Bir insanı sevmekle başlar her şey” sözü de onlardan biri.

Bugün hâlâ bu ödülün bu kadar güçlü bir karşılık bulmasının nedeni biraz da bu cümlede saklı. Çünkü Sait Faik yalnızca hikâye yazmadı; görünmeyeni görünür kıldı. Büyük kahramanların değil, küçük insanların yazarı oldu. Edebiyatı yüksek kürsülerden değil, sokaktan kurdu.

1955 yılında annesi Makbule Abasıyanık tarafından başlatılan bu armağan, 1964’ten bu yana Darüşşafaka Cemiyeti tarafından sürdürülüyor. 2012’den itibaren ise Türkiye İş Bankası ve İş Bankası Kültür Yayınları’nın katkılarıyla daha da kurumsal bir yapıya kavuştu. Aslında bu iş birliği yalnızca bir sponsorluk ilişkisi değil; kültürel hafızaya yapılan uzun vadeli bir yatırım.

Yalnızca bankacılık değil kültür hikâyesi

Türkiye’de kültür-sanat alanına uzun soluklu destek veren kurumlar sayıldığında Türkiye İş Bankası’nın ayrı bir yerde durduğu açık. Özellikle yayıncılık alanında İş Bankası Kültür Yayınları’nın yıllardır sürdürdüğü istikrarlı çizgi, yalnızca kitap basmakla açıklanamayacak bir yaklaşımın sonucu. Törende konuşan İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve 72. Sait Faik Hikâye Armağanı Seçici Kurulu Üyesi Adnan Bali’nin sözleri dikkat çekiciydi. Özellikle şu cümle, yalnızca edebiyat için değil, bugünün hız kültürü için de önemliydi:

“İnsana dokunmayan rakamlara dokunamaz.”

Bir bankacının konuşmasında “bilgelik”, “okuma” gibi kavramların öne çıkması da gecenin ruhuna uygundu. Çünkü Sait Faik’in mirası tam da burada yaşıyor:

İnsanı merkeze koyan bir kültür anlayışında…

Bali’nin annesinin gaz lambası ışığında kitap okumasından söz ettiği bölüm ise salonda duygusal bir sessizlik yarattı. Kitapla kurulan ilişkinin yalnızca bireysel değil, kuşaklar arası bir aktarım olduğunu yeniden hatırlattı. Adnan Bali, bu ödülün insanı anlamaya ve anlatmaya adanmış bir ömre ithafen düzenlenen geleneğin bir parçası olduğunu belirterek Sait Faik’in belki de bir çoğumuzun yanından, önünden geçerken fark etmediği insanları, hayattan izleri anlattığını söyledi.

Bali, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsana dokunmayan rakamlara dokunamaz. Sayılar birçok şeyi ölçebilir ama anlam üretemez. Anlam ancak insanla, insanın duygularına, düşüncelerine, yüreğine hitap etmekle mümkün olur. Eğer bilgi artarken bilgelik de artsın istiyorsak okumalıyız, çoklu okumalıyız ve daha da önemlisi doğrulanmak için değil yanlışlanmak için okumalıyız.”

Armağan için başvuru sayısındaki önemli artışın, edebiyat dünyasında alttan alta devam eden bir devinimin işareti olduğunu vurgulayan Bali, bu yıl 70. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Kültür Yayınları’nda 2025’te 2.555 başlık altında 16,5 milyon kitap basıldığını belirterek, “Türkiye’de ‘kitap okunmuyor’ diye klasik bir algı vardır. ‘Türkiye’de kitap okunmuyor’ diyenler okumuyordur. Çünkü o dünyanın farkında değiller” dedi.

Darüşşafaka’ya uzanan yol

Sait Faik’in hikâyesini benzersiz kılan şeylerden biri de ölümünden sonra bile yaşamaya devam eden o toplumsal duyarlılık. Eserlerinin telif gelirlerinin Darüşşafaka çocuklarına bırakılması, Türk edebiyatı tarihinde yalnızca kültürel değil ahlaki bir miras olarak da önem taşıyor. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç’in törendeki konuşması bu nedenle sadece bir teşekkür konuşması değildi; aynı zamanda bir vefa konuşmasıydı. Özellikle telif haklarının serbest kalmasına rağmen Sait Faik yayınevlerinin bu gelirleri hâlâ Darüşşafaka’ya aktarmayı sürdürmesi, kültür dünyasında çok sık rastlanmayan bir dayanışma örneği oluşturuyor.

Bugün birçok kurum “sosyal sorumluluk” kavramını iletişim stratejisi olarak kullanıyor. Ama burada daha derin bir bağ var:

Bir yazarın edebiyat aracılığıyla çocukların hayatına dokunmaya devam etmesi…

Doğan Hızlan ve Faruk Şüyün (sağda)… 70’li yıllardan bugüne…

Doğan Hızlan’ın hatırlattığı

Gecenin özel cümlelerinden biri, Doğan Hızlan’dan geldi:

“Sait Faik önce iyi bir yazardır. İyi bir yazar her zaman iyi bir insan olmuyor ama Sait Faik aynı zamanda iyi bir insandı.”

Belki de bütün mesele burada düğümleniyor. Çünkü bugün edebiyat dünyasında da görünürlük ile değer arasındaki çizgi giderek bulanıklaşıyor. Çok konuşulan her şeyin kalıcı olmadığını, hızlı parlayan birçok ismin kısa sürede unutulduğunu görüyoruz. Ama Sait Faik hâlâ yaşıyor. Çünkü insanı küçümsemeyen bir yerden yazmıştı.

Ödüle değer bulunanlar

Bu yıl ödüle layık görülen Başak Arslan’ın sözleri de dikkat çekiciydi. Özellikle “yazmaya devam et diyen bir işaret gibi” ifadesi, bugünün genç yazarlarının taşıdığı kırılganlığı ama aynı zamanda direncini de gösteriyordu.

Öte yandan Vecdi Çıracıoğlu’nun Sait Faik için “elimden tutan amcamdı” demesi, edebiyatın bazen aileden daha yakın bir sığınak olabileceğini düşündürdü.

Belki de iyi edebiyat tam olarak budur:

Yıllar sonra bile insanın omzuna dokunabilmesi…

Bir ödülden geriye ne kalır?

Pera Palas’ın kapısından çıkarken insanın aklında yalnızca kazanan kitaplar kalmıyordu. Bir soru kalıyordu daha çok:

Bugün gerçekten insanı görüyor muyuz? Sait Faik’in yıllar önce sokakta, vapurda, kahvede, balıkçı barınağında gördüğü o insanları… Belki de bu yüzden bu armağan hâlâ çok kıymetli. Çünkü bize yalnızca edebiyatı değil, bakmayı da yeniden öğretiyor.