İş Sanat Antik Sahne “Ben Anadolu” ile bu kez Stratonikeia antik kentinde

Geçtiğimiz yıldan bu yana, antik kentlerin tarihimize tuttuğu ışığın izinde izleyicileriyle buluşan İş Sanat Antik Sahne, “Ben Anadolu” oyununu bu kez Muğla’nın Yatağan ilçesinde bulunan Stratonikeia antik kentinin büyülü atmosferinde sahneleyecek.

“Ben Anadolu”, 22 Temmuz Cumartesi, 21.00’de Antik Dönem ile Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi yapılarının aynı anda görülebildiği Stratonikeia Antik Kenti’nde sahnelenecek. Yıldız Kenter’in unutulmaz performansıyla sergilenmiş en çok izlenen oyunları arasında yer alan, pek çok dile çevrilen, Güngör Dilmen’in kaleme aldığı “Ben Anadolu” yıllar sonra öğrencisi Ayça Bingöl tarafından yeniden yorumlanıyor. Oyunun yönetmen koltuğunda ise yine Kenter’in öğrencilerinden Görkem Yeltan oturuyor.

Helenistik dönem öncesinde Karialılar’ın toplandığı yer olarak bilinen Stratonikeia’da sahnelenecek oyunda trajedi ile komedinin iç içe geçtiği, antik çağlardan Kurtuluş Savaşı’na uzanan, Kibele’den Niobe’ye Kassandra’dan Theodora’ya Nilüfer Hatun’dan Hürrem Sultan’a masallarla, savaşlarla, doğayla Anadolu'nun farklı çağlarına tanıklık eden kadınların yaşam öyküsü, sanatçı Ayça Bingöl tarafından 16 karakterde anlatılıyor.

12 yaş üzeri izleyici için uygun olan etkinlik ücretsiz olup, Nysa Antik Kenti’ne giriş ücreti Kültür ve Turizm Bakanlığı düzenlemelerine tâbi. Etkinliğe www.biletix.com adresinden yapılacak rezervasyonla katılım sağlanabilecek. İş Sanat Antik Sahne, farklı kentlerde izleyicileriyle buluşmaya devam edecek.