İş Sanat, bir kez daha yeni sezonunun parlayan yıldızlarını arıyor

FARUK ŞÜYÜN

Özellikle müzik dünyamızın en önemli sorunlarından birisi, genç sanatçılara kendilerini gösterebilecekleri sahnelerde yeterince fırsat verilmemesi. Bu fırsatı yaratan az sayıdaki kurumdan birisi, İş Sanat… 2002 yılından beri sürdürdüğü “Parlayan Yıldızlar” konserleri bu nedenle çok önemli.

Ve İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlere sahne deneyimi sunarak destek olmak amacıyla sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserleri için başvurular başladı. Parlayan Yıldızlar serisinin başvuru koşulları İş Sanat’ın internet sitesinde açıklandı. Katılım için son başvuru tarihi 4 Eylül olarak belirlendi. 17 Eylül Pazar günü İş Kuleleri Salonu’nda yapılacak seçmeler sonucunda İş Sanat’ın yeni sezonunda 16 genç müzisyene konser imkânı sağlanacak.

Başvuru şartlarına göre, 1 Ocak 2003 (dahil) tarihinden sonra doğan, güzel sanatlar lisesi veya konservatuar öğrenimine halen devam eden genç müzisyenler seçmelere katılabilecek.

Son tarih 4 Eylül

Adaylar profesyonel olarak bir orkestrada kadrolu veya sözleşmeli çalışmıyor olmaları şartıyla seçmelere başvuru yapabilecek. Adayların güncel biyografi ve video kayıtlarını 4 Eylül tarihine kadar iletisim@issanat.com.tr adresine iletmesi bekleniyor.

2002 yılından bugüne genç müzisyenlere destek veren Parlayan Yıldızlar’ın konserleri, Kasım ayında İş Sanat’ın yeni sezonuyla birlikte başlayacak.

İş Sanat’ın 2012 yılında aramızdan ayrılan sanat yönetmeni Meriç Soylu’nun ailesi tarafından Parlayan Yıldızlara verilen “Meriç Soylu Ödülleri”nde geçtiğimiz sezon birincilik ödülünü genç keman sanatçısı Sofiko Tchumburidze kazanmıştı. İkincilik ödülü Özberk Miraç Sarıgül’e (gitar) verilirken, Efe Yaşar (perküsyon) üçüncülük, Alaz İkiz (piyano) ve Nergis Boran (şan) mansiyon ödüllerinin sahibi olmuştu.