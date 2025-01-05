İş Sanat, yeni yılda sanatın tüm renklerini sunuyor

İş Sanat'ın yeni yıl programı, 8 Ocak Çarşamba akşamı AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda, operanın divalarından Aida Garifullina'nın vereceği konserle başlayacak. Garifullina'ya, Rengim Gökmen yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak hazırlanan "Sevda Türküleri" konserinde ise Türk Halk Müziği'nin sevilen isimleri Sevcan Orhan ve Hüseyin Turan, en güzel sevda türkülerini seslendirecekler.

26 Şubat Pazartesi günü, 2021 Paganini Ödülü sahibi keman virtüözü Giuseppe Gibboni, I Solisti di Pavia eşliğinde İş Sanat'ta sahne alacak. Konserde, Respighi, Paganini ve Verdi gibi İtalyan bestecilerin eserleri seslendirilecek.

Gaye Su Akyol, "Endülüs'te Raks" projesiyle İş Sanat sahnesinde olacak. Geleneksel ve moderni harmanlayan müzikal kimliğiyle dikkat çeken Akyol'a, projenin müzik direktörü kanun sanatçısı Serkan Halili eşlik edecek.

Gaye Su Akyol

Teatral performans

Londra merkezli punk kabare grubu The Tiger Lillies, 24 Nisan Perşembe günü İş Kuleleri Salonu'nda teatral bir performans sergileyecek.

Avrupa'nın farklı yaylı dörtlülerinin üyelerinden oluşan CHAARTS Chamber Artists, "The American Beauty" projesiyle 17 Nisan Perşembe günü İş Kuleleri Salonu'nda Gershwin ve Piazzolla'nın eserlerini seslendirecek. Topluluğa David Castro Balbi (keman), Vanessa Looss (soprano) ve Axel Herrig (bariton) eşlik edecek.

8 Mayıs Perşembe akşamı Anneler Günü'ne özel olarak, ünlü piyanist Elena Bashkirova ve kemancı Michael Barenboim, İş Kuleleri Salonu'nda bir resital verecek.

Cazın yıldız ismi Hiromi, 15 Mayıs Perşembe akşamı İş Kuleleri Salonu'nda enerjik bir performans sergileyecek.

Elena Bashkirova

Adalet Ağaoğlu hikâyeleri

İş Sanat dinleti serisi, 21 Ocak Pazartesi akşamı Adalet Ağaoğlu'nun hikâyeleriyle devam edecek. "Gönlündeki Karanfil" başlıklı metnini Atilla Birkiye’nin hazırladığı, müzik direktörlüğünü Serdar Yalçın’ın üstlendiği, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinleti bir radyo tiyatrosu dekorunda canlandırılacak. Etkinlikte, Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek, Ağaoğlu'nun hikâyelerini seslendirecek.

Genç müzisyenlerin sahne aldığı "Parlayan Yıldızlar" konserleri, 6 Ocak'ta Özgün Tuncel (bağlama) ve Görkem Kâmil Vurur (tar), 27 Ocak'ta ise Yalçın Cherkashin (keman) ve Özgür Gözler (obua) ile devam edecek.

Çocukları da unutmayan İş Sanat, "Pat Pat Patara" adlı müzikli çocuk oyununu 25 ve 26 Ocak'ta minik sanatseverlerle buluşturacak.

İş Sanat'ın İstanbul ve Ankara'daki müze ve galerilerinde izlenen sergileri ise yeni yılda da sanatseverlere ilham vermeyi sürdürecek.

Etkinlik biletleri Biletix'ten temin edilebilir.