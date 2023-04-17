İş Sanat’ın bahar programı belli oldu

İş Sanat, baharı aylarını dolu dolu bir programla karşılıyor. Dünya müziğinin önemli isimlerinden ülkemizin caz duayenlerine, çocuk oyunlarından genç müzisyenlere uzanan zengin programını sanatseverlerin beğenisine sunuyor. İş Sanat’ın etkinlik biletleri Biletix’te, Maximum kartlara özel avantajlarla sunuluyor. Öğrenci ve 65 yaş üzeri indirimli biletler ise İş Kuleleri Salonu ana gişeden temin edilebilir.

Garbarek ve Gurtu

İş Sanat, 27 Nisan Perşembe, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda “İskandinav cazının babası” olarak tanımlanan Norveçli saksafoncu Jan Garbarek ile perküsyon ustası Trilok Gurtu’yu ağırlayacak.

Tallinn Oda Orkestrası

Şef Tõnu Kaljuste tarafından kurulan Tallinn Oda Orkestrası, 2 Mayıs Salı, 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda dinleyicilerle bir araya gelecek.

Nils Peter Molvær ve Almagest Quintet

Caz dünyasının önemli isimlerinden Sabri Tuluğ Tırpan (piyano), Cenk Erdoğan (gitar, yaylı tanbur), Eylem Pelit (bas gitar), Hamdi Akatay (perküsyon) ve Volkan Öktem’in (davul) bir araya gelerek oluşturduğu Almagest Quintet ve dünyaca ünlü caz trompetçi Nils Petter Molvær, 3 Mayıs Çarşamba, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda müzikseverler ile buluşacak.

“Tellerin Nefesi”

Kontrbasçı Renaud Garcia-Fons’un son projelerinden, caz ve gelenekselin buluştuğu, “Le Souffle Des Cordes” (Tellerin Nefesi), 5 Mayıs Cuma, 20.30’da seyircisiyle ilk defa İş Kuleleri Salonu’nda buluşuyor.

“Barok dönem eserleri

İş Sanat, 9 Mayıs Salı, saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda İtalya’nın en eski topluluklarından biri olan Venedik Barok Orkestrası’nı sahnesinde ağırlayacak.

Melih Cevdet Anday gecesi

8 Mayıs Pazartesi Melih Cevdet Anday şiirlerinden oluşan “Ah Yalnızlığın Gömük Kapıları” başlıklı dinleti ücretsiz olarak izleyicileri ile buluşuyor.

Parlayan Yıldızlar sahnede

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri İş Kuleleri Salonu’nda devam ediyor. 24 Nisan Pazartesi, saat 20.30’da gerçekleşecek konserde Nergis Boran Öztaş (şan) ve Efe Yaşar (perküsyon), 15 Mayıs Pazartesi, saat 20.30’da ise Can Saraç (piyano), Alaz İkiz (piyano) sahne alacak.

Yaşasın Cumhuriyet! sergisi

Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle hazırlanan “Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları” başlıklı sergi, İstanbul Eminönü’nde bulunan Türkiye İş Bankası Müzesi’nde ziyarete açılmasının ardından, Ankara’nın simge yapıları arasında yer alan Ulus’taki Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde de ziyaretçilerle buluşuyor.

Zeki Faik İzer sergisi

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 1988 yılında aramızdan ayrılan ressam Zeki Faik İzer’in “Paris, İstanbul, Nice” başlıklı sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.