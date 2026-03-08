İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konserlerinde genç yetenekler sahnede

Kültür kurumlarının en kıymetli görevlerinden biri, yeni kuşak sanatçıların yolunu açmaktır. İş Sanat’ın uzun yıllardır sürdürdüğü Parlayan Yıldızlar konserleri de tam bu düşünceden doğmuş. Kariyerlerinin başındaki genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandıran bu konser dizisi, klasik müzik dünyasının geleceğine dikkat çekiyor. 9 Mart Pazartesi akşamı saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek konserde iki genç sanatçı sahneye çıkacak: piyanoda Barış Tümkaya, fagotta ise Öykü Kebir. Ücretsiz olarak düzenlenen konser için dinleyiciler Biletix üzerinden rezervasyon yaptırabiliyor.

Genç virtüöz Barış Tümkaya

2009 doğumlu Barış Tümkaya, henüz çok genç yaşta dikkat çeken bir müzik yolculuğu sürdürüyor. Dört yıl süren piyano eğitiminin ardından 2023 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tam zamanlı lise bölümünü kazanan genç sanatçı, kısa sürede önemli yarışmalarda elde ettiği derecelerle adını duyurdu.

2024 yılında 18. Pera Uluslararası Piyano Yarışması’nda ikincilik ödülünü alan Tümkaya, 2025’te VI. Uluslararası Adana Rhapsody Piyano Yarışması’nda mansiyon kazandı. Aynı yıl SunART Uluslararası Piyano Yarışması’nda birincilik ve “En İyi Çağdaş Eser Yorumu” ödüllerini alırken, 7. Uluslararası Altın Nota Piyano Yarışması’nda Grand Prix ödülüne layık görüldü. Genç piyanist eğitimini halen İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Sviatlana Duran ile sürdürüyor.

Fagotta güçlü yorum: Öykü Kebir

Konserin ikinci konuğu ise fagot sanatçısı Öykü Kebir. Kebir, 2018 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı yetenek sınavını kazanarak müzik eğitimine başladı ve 2023 yılında sınıf yükseltme sınavını başarıyla tamamladı. 2019 yılında Ukrayna’da düzenlenen Caspi Art Uluslararası Sanat Yarışması’nda kendi kategorisinde ikincilik elde eden genç sanatçı, oda müziği konserlerinin yanı sıra Gordion Oda Orkestrası, Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası ve STOA ile çeşitli konserler verdi.

Rengim Gökmen, Oğuzhan Kavruk, Burak Tüzün, Hasan Niyazi Tura, Tolga Taviş, Işın Metin, Şerifcan Ünver ve Kutay Maktay gibi şeflerle çalışma fırsatı bulan Kebir, fagot eğitimine Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda Gülnur Kurt ile devam ediyor.

Baroktan çağdaşa

Konser programı, klasik müziğin farklı dönemlerini bir araya getiriyor.

Barış Tümkaya’nın repertuvarında Domenico Scarlatti’nin iki sonatı, Sergei Rachmaninoff’un Étude-Tableaux’su, Pyotr İlyiç Çaykovski’nin “Dumka” adlı eseri ve Pierre Sancan’ın virtüozite gerektiren Toccata’sı yer alıyor.

Öykü Kebir ise fagot repertuvarının farklı dönemlerinden eserleri seslendirecek. Programda Pierre-Max Dubois’nin Sonatine-Tango’su, Jiří Pauer’in Bassoon Concerto’sunun ilk bölümü ve Aaron Robinson’un Sonatina for Bassoon and Piano adlı eseri bulunuyor.

Geleceğin seslerini dinlemek

Parlayan Yıldızlar konserleri yalnızca bir konser serisi değil, aynı zamanda bir keşif alanı. Bugün bu sahnede dinlediğimiz genç müzisyenlerin bir kısmı, birkaç yıl sonra uluslararası konser salonlarında karşımıza çıkabiliyor. Bu nedenle bu konserler biraz da geleceğe kulak vermek anlamına geliyor. Klasik müziğin büyük ustalarının eserleri, genç yorumcuların enerjisiyle yeniden hayat bulurken dinleyici de bir sanat yolculuğunun ilk adımlarına tanıklık ediyor.