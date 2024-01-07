İstanbul Bienali’nin yeni direktörü Kevser Güler

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 1987 yılından bu yana düzenlenen İstanbul Bienali’nin direktörlüğünü, 15 Ocak itibarıyla küratör ve araştırmacı Kevser Güler devralıyor. 18. İstanbul Bienali, 2007-2036 Bienal Sponsoru Koç Holding başta olmak üzere çok sayıda kurum, kuruluş, uluslararası fon sağlayıcı ve kültür kurumlarının desteğiyle ve Iwona Blazwick küratörlüğünde 14 Eylül–17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek.

Kevser Güler hakkında

2007-2014 arasında İstanbul Bienali’nde görev alan Kevser Güler, Cappadox Festivali Çağdaş Sanat Programı’nın kurucu ekibinde yer aldı ve 2015-2017 arasında programın yardımcı küratörlüğünü üstlendi. 2014-2019 arasında Arter’in koleksiyonu üzerine araştırmalar yaptı ve 2020-2021’de Yapı Kredi Kültür Sanat’ta Küratör ve Sergiler Direktörü olarak çalıştı.

Kevser Güler’in kültür ve sanat üretiminin güncel koşullarını, imkânlarını, kısıtlarını araştırmaya ve tartışmaya yönelen küratoryal çalışmaları müze, sanat merkezi, galeri, kırsal ve kentsel kamusal alan ve sanat mekânı olmayan yapılarda sergiler ve programlar düzenlemeyi, beraberinde yayınlar hazırlamayı kapsıyor.