İstanbul Caz Festivali’yle caz rüzgârı şehirde 30. kez esiyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA’nın sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Caz Festivali, 7 Temmuz Cuma akşamı Avusturya Konsolosluğu Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nde gerçekleşen bir geceyle başladı.

Sunuculuğunu İpek Atcan’ın yaptığı gecede, Avusturya Kültür Ofisi Bahçesi’nin tarihi atmosferini, Anadolu funk, progresif, krautrock, Afrobeat notaları ve Latin ezgileriyle hareketlendiren Takeshi’s Cashew ve Genç Caz+ grubu Eggmann Quartet konuklara renkli bir gece yaşattı.

Plaketler takdim edildi

Törende İstanbul Caz Festivali’ne desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığı adına TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent’e teşekkür plaketleri takdim edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına teşekkür plaketi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas’a sunuldu. Beylikdüzü Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi ve Şişli Belediyesi’ne de teşekkür plaketleri takdim edildi. Ayrıca İKSV Kurucu Sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu ile İKSV Sigorta Sponsoru Zurich Sigorta’ya da desteklerinden dolayı teşekkür plaketlerini İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdürü Görgün Taner takdim etti. Festivalin 26 yıldır ana sponsorluğunu üstlenen Garanti BBVA’ya, Otomotiv Sponsoru Volvo Car Turkey’e ve festivalin gerçekleştirilmesine yüksek katkıda bulunan Anadolu Efes, Mey|Diageo ile Snoc Outdoor Furniture’a plaketleri takdim edildi. Plaketleri İstanbul Kültür Sanat Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak takdim etti.

Gecenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Caz Festivali direktörü Harun İzer, “50. yılını geride bırakan İKSV'nin düzenlediği İstanbul Caz Festivali, bu yıl 30. yaşını kutluyor. Yıllar içerisinde İstanbul'da birbirinden güzel yüzlerce konsere evsahipliği yaptık, en gencinden en ustasına binlerce müzisyen ve sanatçıyı ağırladık. Bugüne kadar 1 milyona yakın seyirciyi sevdikleri sanatçılarla buluşturduk. Umarız daha nice seneler böyle güzel festivallerde bir araya gelir, hep beraber oluruz” dedi.