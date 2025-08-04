İstanbul Festivali’nin temizlik sponsoru Parex oldu

Türkiye’nin kimyasal içermeyen temizlik yardımcıları kategorisindeki öncü markalarından Parex, 1-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Festivali’nin temizlik sponsoru oldu. Kültür, sanat ve müziği bir araya getiren festivalde on binlerce ziyaretçinin ağırlanacağı alanın temizliğini Parex üstlenecek. Festival boyunca görev yapacak profesyonel temizlik ekibi ile ortak kullanım alanları düzenli olarak atıklardan arındırılacak. Parex, çevreye duyarlı yaklaşımı ile sürdürülebilir temizlik çözümleri sunarak alanları atıklardan arındırmayı amaçlıyor.

Parex, #Temizliğinİzinde mottosunu festival alanına kurduğu standına da taşıyarak temizlik ve eğlenceyi birleştiriyor. Markanın yenilikçi ürünü Wondero Flat’ın tanıtıldığı bu alanda ziyaretçiler ürünleri deneyimleyebilecek, çeşitli sürpriz aktivitelerle keyifli vakit geçirebilecek. Parex, 13 Ağustos’ta gerçekleşecek özel bir konserin de sponsorluğunu üstlenerek festival coşkusuna katkı sağlıyor. Ayrıca sosyal medyada yürütülecek kampanya ve çekilişlerle dijital dünyadaki etkileşimini de artırmayı hedefliyor.