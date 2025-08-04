  1. Ekonomim
  2. Yaşam Keyfi
  3. İstanbul Festivali’nin temizlik sponsoru Parex oldu
Takip Et

İstanbul Festivali’nin temizlik sponsoru Parex oldu

Temizlik yardımcıları üreticisi Parex, İstanbul Festivali’nin temizlik sponsoru olarak etkinlik alanının temizliğini üstlendi.

Murat Küçük
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İstanbul Festivali’nin temizlik sponsoru Parex oldu
Takip Et

Türkiye’nin kimyasal içermeyen temizlik yardımcıları kategorisindeki öncü markalarından Parex, 1-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Festivali’nin temizlik sponsoru oldu. Kültür, sanat ve müziği bir araya getiren festivalde on binlerce ziyaretçinin ağırlanacağı alanın temizliğini Parex üstlenecek. Festival boyunca görev yapacak profesyonel temizlik ekibi ile ortak kullanım alanları düzenli olarak atıklardan arındırılacak. Parex, çevreye duyarlı yaklaşımı ile sürdürülebilir temizlik çözümleri sunarak alanları atıklardan arındırmayı amaçlıyor.

Parex, #Temizliğinİzinde mottosunu festival alanına kurduğu standına da taşıyarak temizlik ve eğlenceyi birleştiriyor. Markanın yenilikçi ürünü Wondero Flat’ın tanıtıldığı bu alanda ziyaretçiler ürünleri deneyimleyebilecek, çeşitli sürpriz aktivitelerle keyifli vakit geçirebilecek. Parex, 13 Ağustos’ta gerçekleşecek özel bir konserin de sponsorluğunu üstlenerek festival coşkusuna katkı sağlıyor. Ayrıca sosyal medyada yürütülecek kampanya ve çekilişlerle dijital dünyadaki etkileşimini de artırmayı hedefliyor.

Yaşam Keyfi
Köklerden sofraya, sahneden arşive
Köklerden sofraya, sahneden arşive
ADRA’FEST bu yıl 3’üncü kez kapılarını açtı
ADRA’FEST bu yıl 3’üncü kez kapılarını açtı
Akbank Caz’da yıldızlar buluşuyor
Akbank Caz’da yıldızlar buluşuyor
Sadık Karamustafa’nın tasarım hazinesi Salt Arşivi’nde
Sadık Karamustafa’nın tasarım hazinesi Salt Arşivi’nde
Ege’nin altın ışığında gastronomik bir şölen
Ege’nin altın ışığında gastronomik bir şölen
Zeytinliklerin gölgesinde bir gastronomi masalı
Zeytinliklerin gölgesinde bir gastronomi masalı