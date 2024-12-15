İstanbul Modern 20. yılında rekorlar kırıyor

İstanbul Modern, 20. yılını ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Bosch Ev Aletleri'nin desteğiyle hayata geçirilen ve genç kızları sanat eğitimiyle buluşturan "Bir Hayalin İzinde" programı ile İstanbul Modern, Uluslararası Modern Sanat Müzeleri ve Koleksiyonları Komitesi (CIMAM) tarafından verilen Üstün Müzecilik Uygulamaları Ödülü’nü kazandı. Bu ödül ile İstanbul Modern, Türkiye'den bu ödülü alan ilk müze oldu.

Genç kızlar sanatla buluşuyor

İstanbul Modern Koleksiyonu'ndaki kadın sanatçıların eserlerinden ilham alan "Bir Hayalin İzinde" programı, genç kızların yaratıcılıklarını keşfetmelerine ve sanatsal becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Okullar, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle yürütülen programa, sanat alanında eğitim almak isteyen 9. sınıf ve üzeri kız öğrenciler başvurabiliyor. Akademisyenler, sanatçılar, küratörler ve müze uzmanları tarafından yönetilen program kapsamında seminerler, dersler ve atölyeler düzenleniyor.

İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı açılış konuşmasıyla Gala Modern 2024 sahnesindeydi.

20 yaşında

2004 yılında kurulan İstanbul Modern, 20. yılını kutluyor. Bugüne kadar 10 milyon ziyaretçiyi ağırlayan ve 1 milyondan fazla çocuk ve gence ücretsiz sanat eğitimi veren müze, 20. yılını ziyaretçi rekoru ve prestijli ödüllerle tamamlıyor.

Yıl boyunca "Zamansız Meraklar", Olafur Eliasson'un "Senin beklenmedik karşılaşman" gibi önemli sergilere ev sahipliği yapan müze, "Fotoğrafçının Tanıklığı" ve "Renklerin Yolculuğu" gibi fotoğraf sergileriyle de dikkat çekti. İstanbul Modern, yeni müze binasında özel eğitim alanları da oluşturdu. Keşif Alanı, Eco Art Lab ve Stüdyo STEAM, farklı yaş gruplarından ziyaretçilere disiplinlerarası bir öğrenme deneyimi sunuyor.

20 yılda 46 ödül

İstanbul Modern, kurulduğu günden bu yana ulusal ve uluslararası alanda 46 ödül kazandı. Yeni müze binası ve programları da son bir yılda birçok prestijli ödüle layık görüldü. Architectural Digest, National Geographic ve ArchDaily gibi önemli yayınlar tarafından övgüyle bahsedilen müze, Dünya Mimarlık Festivali'nde de birincilik ödülünü aldı.

Gala Modern

İstanbul Modern, sanatı destekleme misyonunu sürdürerek 14 Aralık Cumartesi akşamı Gala Modern'e ev sahipliği yaptı. Müzenin sergi ve eğitim programlarına kaynak yaratmak amacıyla gerçekleştirilen Gala Modern'de, geleneksel olarak düzenlenen Destek Yarışı da gerçekleşti. Bu yılki yarışmada, özel olarak üretilen 11 yapıtın 9'u kadın sanatçılar tarafından yaratıldı.

Gala Modern Destek Yarışı’nda müzenin sergi ve eğitim programlarına 23 milyon 300 bin TL katkı sağlandı.