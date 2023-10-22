İstanbul Modern Sinema’da “Düşten Maddeye”

İstanbul Modern’e gitmeyi, o binada bulunmayı çok seviyorum. Eserler arasında dolaşırken her seferinde yeni şeyler keşfediyorum. İstanbul Modern, uluslararası bir yönelimle, modern ve çağdaş sanat yapıtlarına, fotoğraf, tasarım, mimari ve yeni medya alanlarındaki üretimlere koleksiyonunda yer veriyor. Türkiye’nin kültürel kimliğinin uluslararası sanat ortamıyla paylaşılmasına aracılık eden müze, sanatçıların üretimlerine ve yurt dışında iş birlikleri kurabilmelerine destek oluyor.

Sanatı kitleler için erişilebilir kılmayı misyon edinen İstanbul Modern, bu amaçla her yaştan sanat izleyicisine uygun programlar düzenliyor. Bunlardan birisi, İstanbul Modern Sinema’nın müze koleksiyonundaki kadın sanatçıların yapıtlarının yer aldığı güncel sergilerden biri olan “Hep Buradayız”dan ilham alarak, sinema sektöründeki cinsiyet eşitsizliğini vurgulayan “Boşluğa Dikkat” projesi. Projenin ikinci film programı Düşten Maddeye adını taşıyor. Sinema endüstrisindeki kadınların eksikliğinin çokça hissedildiği yapım tasarımı ve sanat yönetimine odaklanan yeni program, 26-29 Ekim tarihleri arasında İstanbul Modern Sinema’da izleyiciyle buluşacak.

10 filmlik seçkiden The Handmaiden

Billur Turan’dan film seçkisi

Dünya ve Türkiye sinemasından kadın sanat yönetmenlerinin tasarımlarıyla öne çıkan 10 filmlik “Düşten Maddeye” adlı seçkiyi, Anadolu Leoparı, Cemil Şov ve Güneş Sonrası (Aftersun) gibi önemli filmlerde imzası olan yapım tasarımcısı ve sanat yönetmeni Billur Turan hazırladı. Seçkide Ingmar Bergman’ın (Çığlıklar ve Fısıltılar, 1972) ve Wim Wenders’in (Berlin Üzerindeki Gökyüzü, 1987) yeni restore edilmiş filmlerinin yanı sıra bu yıl Cannes’da Altın Palmiye kazanan Justine Triet’nin Bir Düşüşün Anatomisi de yer alıyor. Natali Yeres’in bu yıl Siyad ödüllerinde “En İyi Sanat Yönetmenliği”ne layık görüldüğü Tayfun Pirselimoğlu filmi Kerr de seçkide gösterilecek. Gösterime Pirselimoğlu ve Yeres de katılacak. Billur Turan program kapsamında kariyeri ve mesleği üzerine bir atölye de düzenleyecek.