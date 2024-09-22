İstanbul Modern’de kırmızının başrolde olduğu filmlerden bir seçki
İstanbul Modern Sinema, “Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” sergisinden ilham alarak hazırladığı “Çok Kırmızı” adlı özel seçkisiyle 29 Eylül’e kadar sinemaseverleri bekliyor.
İstanbul Modern Sinema, “Chiharu Shiota: Dünyalar Arasında” sergisinden ilham alarak, Türk Tuborg A.Ş.'nin katkılarıyla, hikâyelerinde veya duygu evrenlerinde kırmızı rengin başrolde olduğu filmlerden bir seçki hazırladı. “Çok Kırmızı” adlı program, 29 Eylül’e kadar sürüyor.
“Çok Kırmızı” programı
· Üç Renk: Kırmızı: 22 Eylül 2024, Pazar Saat: 17.30, Yönetmen: Krzysztof Kieslowski, Oyuncular: Irène Jacob, Jean-Louis Trintignant, Frédérique Feder.
· Kırmızı Fenerler: 29 Eylül 2024, Pazar Saat: 15.00, Yönetmen: Yimou Zhang, Oyuncular: Gong Li, Jingwu Ma, Saifei He.
· Arka Sokaklar: 26 Eylül 2024, Perşembe Saat: 15.00, Yönetmen: Martin Scorsese, Oyuncular: Robert De Niro, Harvey Keitel, David Proval.
· Mâcon Bebeği: 29 Eylül 2024, Pazar Saat: 13.00, Yönetmen: Peter Greenaway, Oyuncular: Julia Ormond, Ralph Fiennes, Philip Stone.
· Akira: 26 Eylül 2024, Perşembe Saat:17.00, Yönetmen: Katsuhiro Ôtomo (Anime tarihinin en önemli örneklerinden).
· Konuş Onunla: 28 Eylül 2024, Cumartesi Saat:13.00, Yönetmen: Pedro Almodóvar, Oyuncular: Rosario Flores, Javier Cámara, Darío Grandinetti.
· Derin Kırmızı: 28 Eylül 2024, Cumartesi Saat:17.30, Yönetmen: Dario Argento, Oyuncular: David Hemmings, Daria Nicolodi, Gabriele Lavia.
· Çinli Kız: 26 Eylül 2024, Perşembe Saat:13.00, Yönetmen: Jean-Luc Godard, Oyuncular: Anne Wiazemsky, Jean-Pierre Léaud, Juliet Berto.
· Maxxxine: 28 Eylül 2024, Cumartesi Saat:15.00, 29 Eylül 2024, Pazar Saat:17.30, Yönetmen: Ti West, Oyuncular: Mia Goth, Charley Rowan McCain, Simon Prast.