İstanbul Modern’de Sinefil dönemi başlıyor!

Türkiye ve dünya sinemasından güncel yapımlara alan açarken sinema tarihinden filmlere de yer veren İstanbul Modern Sinema’nın hazırladığı programları ücretsiz izleyecek olan Sinefil üyeleri, aynı zamanda müzenin de üyesi oluyor. Sinema meraklıları ve festival filmlerini takip edenler için tasarlanan Sinefil üyeliği pek çok ayrıcalık da sunuyor.

Üyelik programının sunduğu ayrıcalıklara ek olarak, Sinefiller, müzedeki film gösterimlerini ve MUBI işbirliğiyle gerçekleşecek özel film gösterimlerini yıl boyu öncelikli ve ücretsiz izleyebilecek, yönetmen ve oyuncularla bir araya gelebilecekleri etkinliklere, ustalık sınıfı buluşmalarına katılabilecek.

Sinefil üyeliğinin diğer ayrıcalıkları arasında; İstanbul Modern'e tüm yıl giriş, uzman rehber eşliğinde turlar, üyelere özel atölye ve etkinliklere davetiye de yer alıyor. Üstelik, Sinefillere bir ay süreyle MUBI VIP üyeliği de ücretsiz.

Sinefil üyesi olmak için:

https://www.istanbulmodern.org/uyelik/uyelik-kategorileri