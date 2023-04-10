İstanbul’da lale zamanı!

İstanbul, bu yıl da lale mevsiminin gelişiyle renk cümbüşüne ev sahipliği yapacak. Emirgân Korusu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, Göztepe 60. Yıl Parkı ve Hıdiv Korusu sümbül, nergis, muscari ve lalenin eşsiz güzelliğiyle süslenecek.

7 milyon 750 bin adet çiçek

Nisan ayı boyunca toplamda 7 milyon 750 bin adet soğanlı bitki, İstanbul’un beş farklı noktasında İstanbullularla buluşacak. İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ve Kültür Dairesi Başkanlığı da şehrin tarihi simgesine atfen “Lale Bayramı” düzenleyecek. 15-16 Nisan’da çocuk gösterileri, atölyeler, sokak sanatları performansları ve dinletiler gerçekleştirilecek.

İstanbul’un dört bir yanında lalelerin açtığı bu şölende, İstanbul'da yaşayanlar ve şehri ziyaret edenler, doğanın güzelliklerini doyasıya yaşama şansını bulacak.

Emirgan ve Hıdiv Koruları 06.00-23.00, Gülhane Parkı 07.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Göztepe 60. Yıl Parkı ve Sultanahmet Meydanı ise günün her saati İstanbullara açık olacak.