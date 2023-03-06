İstiklal Harbi sergisine Türkiye İMSAD’dan ödül

Hisart Canlı Tarih Müzesi’nin özel koleksiyonundan 10 Ekim-31 Kasım tarihleri arasında Atatürk Kültür Merkezi’nde açılan İstiklal Harbi Sergisi, Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nce (İMSAD) düzenlenen “Geleceğe Yatırım Ödülleri”nde sosyal alan kategorisinde ödüle layık görüldü.

Türkiye İMSAD tarafından her yıl sürdürülebilir kalkınmaya destek olmak amacıyla düzenlenen “Geleceğe Yatırım Ödülleri” töreni Limak Kavacık Eurasia Hotel’de gerçekleşti. Törende Çuhadaroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Çuhadaroğlu’nun küratörlüğünü üstlendiği “İstiklal Harbi Sergisi” ve sergide Çuhadaroğlu Kültür Sanat ve Hisart Müzesi işbirliğiyle gerçekleştirilen “İstiklal Harbi’nin 100. Yıldönümünde Cumhuriyete Giden Yol Resepsiyonu” da ödüle layık görüldü. İş ve kültür dünyasının bir araya geldiği ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarına bir saygı duruşu niteliği taşıyan resepsiyon, sosyal alan kategorisinde üçüncü seçildi.

Hisart Müzesi kurucusu ve Çuhadaroğlu Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Çuhadaroğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “İstiklal Harbi’yle ilgili çok sayıda objenin yanı sıra canlandırmalar, dioramalar ve onlarca orijinal fotoğrafın sergilendiği İstiklal Harbi sergisi, 100 yıl önce gerçekleştirilen Milli Mücadele’nin hissedilmesi açısından büyük önem taşıyordu. Meslektaşlarımızın bizi böyle bir ödüle layık görmesinden onur duyuyoruz” dedi.