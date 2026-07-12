İyilik pişen bir sofra

Bir restorana gittiğinizde önünüze güzel hazırlanmış bir tabak gelebilir. Malzeme doğru seçilmiş, pişirme kusursuz, sunum etkileyici olabilir. Fakat insanı yıllar sonra bile aynı masayı hatırlatan şey çoğu zaman bunlar değildir. Hatırlanan, o sofranın anlattığı hikâyedir.

Son yıllarda dünyanın önemli gastronomi merkezlerinde giderek yaygınlaşan "Chef's Table" buluşmaları da tam olarak bu anlayış üzerine kuruluyor. Konuklar yalnızca yemek yemeye değil; mutfağın düşünce biçimine, üretim sürecine ve şeflerin birlikte ortaya koyduğu ortak emeğe tanıklık etmeye geliyor.

Bu kültür, klasik restoran deneyiminden farklı olarak mutfağı görünmeyen bir alan olmaktan çıkarıyor. Şefler birbirlerinin mutfaklarına konuk oluyor, farklı bakış açılarını aynı menüde buluşturuyor ve ortaya yalnızca bir akşam yemeği değil, ortak bir üretim hikâyesi çıkıyor.

İstanbul'da da son yıllarda bu anlayışı benimseyen restoranların sayısı artıyor. Izaka Terrace'ın düzenlediği Chef's Table gecelerinden biri, bunun en başarılı örneklerinden biri oldu.

Boğaz'a karşı kurulan ortak mutfak

İstanbul'un en büyük ayrıcalıklarından biri, yemeğin çoğu zaman manzarayla birlikte yenmesidir. Boğaz yalnızca güzel bir fon değildir; şehrin hafızasının da önemli parçalarından biridir. Bu nedenle burada kurulan her sofranın kendine özgü bir atmosferi oluşur.

Izaka Terrace da yıllardır yalnızca manzarasıyla değil, mutfaktaki istikrarlı çizgisiyle dikkat çeken adreslerden biri. Geçtiğimiz günlerde mutfağın kapıları bu kez çok farklı ve anlamlı bir buluşma için açıldı. Izaka Terrace Executive Chef'i Serhat Eliçora, Fairmont Quasar İstanbul bünyesindeki Aila Restaurant'ın şefi Kemalcan Yurttaş ve Bursa’daki Tola Restaurant'ın şefi Atakan Özen aynı mutfakta bir araya geldi.

Farklı restoranların mutfaklarını yöneten üç şefin aynı servis akışı içinde çalışması dışarıdan bakıldığında kolay görünse de aslında büyük bir uyum gerektiriyor. Çünkü her mutfağın ritmi, pişirme anlayışı, servis temposu ve karakteri farklı. İşte Chef's Table gecelerinin en değerli tarafı da burada ortaya çıkıyor: Rekabet yerini iş birliğine bırakıyor; her şef kendi imzasını korurken ortak bir hikâyenin parçası oluyor.

Menü, üç farklı yaklaşımı aynı akışta buluşturdu

Gecenin "3 Şef 1 Sofra 3 Hikâye" başlığı aslında yalnızca yaratıcı bir slogan değildi. Gerçekten de her tabak başka bir mutfak anlayışını temsil ediyordu. Başlangıçta Atakan Özen'in hazırladığı zeytinyağlı enginarın beş hali vardı. Türk mutfağında enginarın yeri özeldir. Özellikle ilkbaharın son günleriyle yazın başlangıcını buluşturan sofralarda mevsimin en zarif sebzelerinden biri olarak kabul edilir. Atakan Şef de onu, çanak enginar, kıtır enginar kalbi, enginar sorbe, enginar köpük ve enginar emülsiyon (birbiri içinde çözünmeyen iki sıvının karışımı) olarak sundu

Ardından ev sahibi şef Serhat Eliçora'nın karides tartı geldi. Rezene püresi ve bisk sos ile sunulan, deniz ürünleriyle hamur işçiliğini bir araya getiren bu tabak, modern restoran mutfağının teknik yaklaşımını yansıtırken, menüye hareket kazandırdı.

Ana yemekte ise sözü Kemalcan Yurttaş aldı: Gömlek yağına sarılmış kuzu sırtı... Aslında bu seçim, son yıllarda dünya gastronomisinde yeniden değer kazanan geleneksel pişirme tekniklerinin güzel bir örneğiydi. Bir dönem unutulmaya yüz tutan gömlek yağı, bugün birçok saygın mutfakta yeniden kullanılmaya başlandı. İnce yapısı sayesinde eti doğal biçimde sarıyor, pişirme sırasında kendi yağıyla beslenmesini sağlıyor ve lezzetin içeride kalmasına yardımcı oluyor. Modern gastronominin en dikkat çekici yönlerinden biri de tam burada ortaya çıkıyor. Yeni olan her zaman bilinmeyeni keşfetmek değil; bazen büyükannelerin bildiği eski yöntemleri bugünün mutfağında yeniden yorumlamak. Tabak, barbunya pilaki, köz arpacık soğan, beyaz dut ve koruk suyu ile sunuldu.

Tatlı olarak gelen Serhat Eliçora imzalı çırpılmış cheesecake ise menünün hafif ama akılda kalan kapanışını yaptı.

Dayanışma sofrası

Bu geceyi farklılaştıran ve hafızalara kazıyan en önemli ayrıntılardan biri, mutfağın sosyal sorumlulukla buluşmasıydı. Etkinlikten elde edilen gelirin tamamı, eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlamak amacıyla Darüşşafaka’ya bağışlandı. Bu ayrıntı, menünün anlamını ve ağırlığını değiştirdi. Çünkü aynı sofrada oturan insanlar yalnızca iyi bir akşam geçirmiyor; geleceğe bırakılacak çok değerli bir katkının da parçası oluyordu.

Dünyanın birçok ülkesinde gastronomi artık yalnızca restoranlardan ibaret görülmüyor. Yerel üreticiyi destekleyen projeler, genç şeflerin eğitimine katkı sağlayan etkinlikler ve sosyal sorumluluk odaklı organizasyonlar giderek daha fazla önem kazanıyor. Türkiye'de de bu anlayışın yaygınlaşmaya başlaması sevindirici.

Izaka Terrace'ın düzenlediği bu anlamlı Chef's Table gecesi de gastronominin yalnızca damak tadı üretmediğini, aynı zamanda umut, dayanışma ve toplumsal fayda da yaratabildiğini gösterdi. Üç başarılı şefin aynı mutfakta buluşması, mevsimin ürünlerini ortak bir anlayışla yorumlaması ve bütün bu emeğin eğitime destek veren bir iyiliğe dönüşmesi, iyi mutfağın yalnızca yemek pişirmekten ibaret olmadığını bir kez daha hatırlattı.

Belki de iyi sofraların gerçek değeri tam da burada saklı. Aynı masaya oturan insanlar yalnızca yeni tatlar keşfetmiyor; paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikte üretmenin de parçası oluyor. Çünkü gastronomi, en güçlü hâliyle yalnızca damakları değil, insanları da birbirine yaklaştırıyor.