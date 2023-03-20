Izaka Terrace, Ramazan'da misafirlerini geleneksel lezzetlerden oluşan iftar menüsüyle ağırlıyor

İstanbul’da Boğaz’ın en geniş açıdan en iyi göründüğü mekânlardan Gümüşsuyu’ndaki CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Boğaz ve tarihi yarımada manzaralı Izaka Terrace, bu yıl geleneksel lezzetlerini çağdaş yorumlarla iftar sofralarına taşımayı hedefliyor. Izaka Terrace’ın 11 ayın sultanına özel menüsü ve çalınan fasıl müziği uzun soluklu iftar sofraları amaçlıyor.

Izaka Terrace’ın Ramazan ayına özel hazırlanan menüsünde; iftariyeliklerden çorbalara, zeytinyağlılardan hamur işlerine, hünkâr beğendi, kuzu incik, acılı/acısız kebap gibi et yemeklerinden leziz tatlılara kadar geleneksel Türk mutfağının gözde yemekleri yer alıyor. Ana yemeğin ardından güllaç, cevizli burma kadayıf, kazandibi, baklava ve dondurma gibi lezzetler sunuluyor.