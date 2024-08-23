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İzmir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Haber Merkezi
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İzmir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyor
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Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre, Bergama ilçesi Kaşıkçı Mahallesi'nde ormanlık alanda saat 10.16'da yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 4 helikopter alevlere havadan, 16 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve 3 yer ekibi de karadan müdahale ediyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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