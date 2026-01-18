İzmir’den Pera’ya uzanan bir müzik hattı

Pera Müzesi, geleneksel Türk Müziği Konserleri serisinin yeni yıl programını, anlamlı bir repertuvarla açıyor. “İzmirli Bestekârlar I” başlıklı konser, 25 Ocak Pazar günü saat 15.30’da, Türk müziğinin tarihsel ve estetik mirasını dinleyiciyle buluşturacak. Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin yıllar içinde bir geleneğe dönüşen bu konser dizisi, usta yorumcular ve sâzendeler aracılığıyla büyük bestekârların seçme eserlerini bugünün dinleyicisine taşıyor. Yeni yılın ilk programı ise yönünü İzmir’e çeviriyor.

İzmir’in müziği, İstanbul’un hafızasında

Türk müziğinin önemli merkezlerinden biri olan İzmir’de yetişmiş bestekârların eserlerine odaklanan konserde, Prof. Dr. Adnan Çoban ve Eda Özay Narlıoğlu misafir solist olarak sahnede yer alıyor. Konserin sunuculuğunu ise Türk müziği üzerine yaptığı derinlikli çalışmalarıyla tanınan Osman Nuri Özpekel üstleniyor.

Bir repertuvar, bir dönem

Programda, İzmirli bestekârların Türk müziğine kazandırdığı eserler seslendirilecek. Repertuvarda Râkım Elkutlu, Zeki Duygulu, Sadi Hoşses, Yusuf Nalkesen ve Avni Anıl’ın eserleri yer alıyor. Bu seçki, yalnızca melodileriyle değil; İzmir’in kültürel iklimini yansıtan ruhuyla da dikkat çekiyor.

Bir anıya saygı

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına saygıyla, Sinan Sipahi koordinatörlüğünde sürdürülen Türk Müziği Konserleri serisi; müziği yalnızca icra edilen bir sanat olarak değil, tarihsel, kültürel, sosyolojik ve felsefi boyutlarıyla ele alıyor. Konser öncesi ve sırasında yapılan sunuşlar ve sohbetler, bu kadim müziğin farklı kuşaklarla bağ kurmasına imkân tanıyor.

Konserde yer alan saz sanatçıları da Türk müziğinin güçlü yorumcularından oluşuyor:

Osman Nuri Özpekel – Ud, Kemal Caba – Keman, Emrullah Şengüller – Viyolonsel, Lütfiye Özer – Kemençe, Ayşe Ayan – Kanun, Gamze Ege Yıldız – Tanbur.