İznik Çinileri sergisi Axis İstanbul AVM’de

İznik Çini Vakfı özel koleksiyonunda yer alan, Türk - İslam sanat tarihinin bin yılı aşkın kültür tarihini desenlerinde taşıyan İznik Çinileri “Geçmişten Günümüze İznik Çinileri Ateşten Doğan Çiçekler” sergisinde 16 Nisan’a kadar görülebiliyor. Geleneksel Türk - İslam eserlerinin örneklerini barındıran sergide, sanatçıların modern yorumları da yer alıyor.

Sergide Mescidi Aksa ve Mescidi Nebevi duvarlarını süsleyen Rumi, Hata-i, Hata-i Penç desenli çini karo ve panolardan Selçuklu Karatay Medresesi ve Selçuklu Bayburt Kalesi çini karo ve panolarına Kadar zengin bir koleksiyon görülebilecek. Sergi envanterinde ayrıca 16.ncı yüzyılın ilk yarısında toprağa nakşedilen Hata-i, Baba Nakkaş, Floral, Bahardalı, Bulutlu motif ve desenleri ile bezenmiş çini, vazo, kandil, sürahi, tabak, kâse ve şekerlikler; sülüs yazı karakteri ile yazılmış, vav, elif, besmele, dua ve Esma-ül Hüsna panoları yer alıyor.

Modern yorumlar

İznik çinilerinin modern yorumlarının yer alacağı serginin özel bölümünde ise eserleri İznik Çini Vakfı özel koleksiyonunda yer alan Zaha Hadid, Canan Tolon, Ömer Uluç, Murat Morova, Osman Dinç ve Bülent Erkmen gibi mimar, ressam ve sanatçılar tarafından tasarlanan özel İznik çini karoları ve panoları bulunuyor.