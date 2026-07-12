Jantın izinde bir makarna hikâyesi

İstanbul'un en zarif diplomasi yapılarından biri olan Venedik Sarayı'na bu kez ilginç bir gastronomi hikâyesini dinlemek için davetliydim. Geçtiğimiz günlerde aynı mekânın bahçesinde İtalyan mutfağının kültürel diplomasisini konuşmuş, sofraların ülkeleri birbirine nasıl yaklaştırabildiğine tanıklık etmiştik. Bu kez konu bambaşkaydı.

Bahçede yarış otomobilleri yoktu. Motor sesleri de duyulmuyordu, ama Formula 1'in ritmi gecenin her ayrıntısına sinmişti. Barilla, Formula 1'in Resmî Makarna Sponsoru olarak geliştirdiği Gran Ruote adlı yeni özel serisini Türkiye'de ilk kez burada tanıtıyordu. Birkaç gün önce kültürel diplomasinin merkezinde yer alan aynı bahçe, bu kez gastronomi ile motor sporlarını buluşturan sıra dışı bir hikâyeye ev sahipliği yapıyordu.

Mutfağa taşınan aerodinamik dünya

Bu makarnanın şekli, bildiğimiz makarnalara benzemiyordu. Formula 1 otomobillerinin jant geometrisinden ilham alınarak tasarlanmıştı. Ortadaki boşluklar jant kollarını çağrıştırıyordu. Dış yüzeyindeki tırtıklı yapı ise yalnızca estetik bir tercih değil, mühendislik hesabıydı. Sosu üzerinde tutabilmek için tasarlanmıştı; Formula 1'in aerodinamik dünyası bu kez mutfağa taşınmıştı.

Formula 1 dışarıdan bakıldığında hız sporudur. Ama biraz yakından baktığınızda onun aslında milimetrelerin sanatı olduğunu görürsünüz. Gramlarla hesaplanan ağırlıklar... Rüzgâr tünellerinde yapılan aerodinamik testler... Saniyenin binde biriyle kazanılan yarışlar...

İyi mutfak da farklı değildir. Büyük şefler de gramlarla konuşur. Makarnanın pişme süresi otuz saniye uzasa bütün denge değişir. Sosun yoğunluğu birkaç dakika fazla kaynasa karakteri değişir. Hamurun protein oranı, buğdayın kalitesi, kurutma süresi...

Aslında iyi gastronomi ile motor sporlarının ortak noktası düşündüğümüzden çok daha fazladır. Her ikisi de kusursuz sonuca ulaşabilmek için ayrıntının peşinden gider. İkisi de mükemmelliği arar. İkisi de ekip işidir.

Pistlerden gelen aile mirası

Barilla Türkiye Genel Müdürü Murat Koç, konuşmasında bunu yalnızca bir sponsorluk anlaşması olarak görmediklerini anlattı:

"Barilla ile Formula 1 resmî ortaklığımızın ardından Formula 1 aracının jantından ilham alan bir makarna geliştirmek bizim için çok ilham vericiydi. Makarnanın insanlara verdiği mutlulukla Formula 1 yarışlarının heyecanını aynı noktada buluşturmak bizi çok heyecanlandırıyor."

Formula 1 ile Barilla arasındaki bağ yalnızca bugünün pazarlama stratejilerinden doğmuş değil. Bu ilişkinin aile içinde yazılmış gerçek bir geçmişi var. Şirketin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Paolo Barilla, aynı zamanda eski bir Formula 1 pilotu. 1985 yılında efsanevi Le Mans 24 Saat yarışını kazanan Paolo Barilla, daha sonra Minardi takımıyla Formula 1'de yarışmış. Yani Gran Ruote'nin ilham kaynağı yalnızca otomobiller değil; Barilla ailesinin kendi yaşam öyküsü. Murat Koç'un söylediği gibi bu makarna, aslında "Barilla ailesinin bir hayalini sofralara taşıyor." Bir pazarlama fikrinden çok, kuşaklar boyunca taşınan bir aile tutkusunun sofradaki yansıması gibi duruyor.

Barilla Türkiye Genel Müdürü Murat Koç ve Barilla Türkiye Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Duygu Özer

İki kültürün ortak paydası: "Domenica Italiana"

İtalyanların mutfak kültürünü yakından tanıyanlar bilir. Onlar için makarna hiçbir zaman yalnızca bir yemek değildir. Ailenin bir araya gelme sebebidir. Özellikle pazar öğle yemekleri... Çocukların, büyükannelerin, dedelerin aynı masada buluştuğu o uzun sofralar... İtalyanların "Domenica Italiana" dedikleri gelenek, aslında bir yemek alışkanlığından çok bir yaşam biçimidir.

Bizim için de durum farklı değildir. Bizde de en güzel sohbetler mutfakta başlar. En önemli kararlar sofrada alınır. En uzun özlemler yine sofrada biter. Belki de bu yüzden Murat Koç'un konuşmasında Türklerle İtalyanların aileye verdiği önemin ortaklığına yaptığı vurgu bana son derece anlamlı geldi. Gerçekten de iki ülkenin kültürleri birbirinden kilometrelerce uzakta görünse de, sofraya bakışları şaşırtıcı biçimde birbirine benziyor.

Barilla Türkiye Pazarlama Direktörü ve İcra Kurulu Üyesi Duygu Özer de konuşmasını tam bu paylaşım kültürü üzerine kurdu. Hayatın en güzel anlarının çoğunun bir sofranın etrafında yaşandığını söyledi. Formula 1'in performans ruhunu, Barilla'nın paylaşma kültürüyle buluşturduklarını anlattı.

Venedik Sarayı'nda Claudio Chinali imzası

Gecede bu paylaşım ruhu yalnızca konuşmalarda kalmadı; Venedik Sarayı'nın bahçesine boylu boyunca uzanan uzun bir masa kurulmuştu. Yaz akşamının serinliğinde, tarihî binanın duvarları arasında kurulan bu sofra, âdeta İtalya'nın meşhur aile yemeklerini İstanbul'a taşımış gibiydi. Tam anlamıyla kültürlerin buluştuğu bu masada, Eataly İstanbul Executive Şefi Claudio Chinali'nin hazırladığı rafine bir menü servis edildi.

Gecenin başrolü kuşkusuz, Formula 1'in tasarım anlayışını tabağa taşıyan Gran Ruote idi. Şef Chinali, yeni makarnayı Antep fıstığı pestosu, stracciatella peyniri, konfi datterino domates, taze fesleğen, kavrulmuş Antep fıstığı ve limon kabuğuyla buluşturmuştu. Jant geometrisinden ilham alan o tırtıklı formun sosu makarnaya nasıl kusursuz taşıdığını ilk çatalda hissettik. Kimi zaman tasarım yalnızca göze hitap eder; burada ise tasarım doğrudan lezzetin bir parçasına dönüşüyordu.

Menü bununla da sınırlı değildi. Marine salatalık, fesleğen ve çıtır ekmek eşliğinde servis edilen levrek carpaccio zarif bir başlangıç sundu. Ardından roka, Grana Padano ve yıllandırılmış balzamik sirkeyle tamamlanan dana bonfile tagliata geldi. Finalde ise klasik İtalyan tatlısına çağdaş bir yorum getiren "This is not Tiramisù", gecenin son sürpriziydi. Her tabak, İtalyan mutfağının geleneksel çizgisini korurken günümüz gastronomisinin yalın ama rafine yaklaşımını da başarıyla yansıtıyordu.

Anadolu buğdayının küresel gücü

Gece boyunca dikkatimi çeken konulardan biri de Barilla'nın Türkiye'ye yaptığı güçlü vurgu oldu. Çoğu tüketici Barilla'yı yalnızca İtalya'dan gelen bir marka olarak biliyor. Oysa şirket, Türkiye'de otuz yılı aşkın süredir üretim yapıyor. Bolu'daki fabrikasında 1994 yılından bu yana Anadolu'nun kaliteli durum buğdayıyla hem Barilla hem de Filiz markalarını üretiyor.

Bu yalnızca ticari bir yatırım değil. Aynı zamanda Türk tarımına, yerli üreticiye ve Anadolu'nun bereketli topraklarına duyulan güvenin de somut bir göstergesi. Bir dünya markasının üretim zincirinde Anadolu durum buğdayına böylesine önemli bir yer vermesi, gastronomi açısından üzerinde durulması gereken değerli bir ayrıntı. Bu nedenle Gran Ruote yalnızca İtalya'nın değil, biraz da Anadolu'nun hikâyesini anlatıyor.

Murat Koç konuşmasında özellikle bunun altını çizdi. Barilla'nın Türkiye'de yalnızca ürün satan bir şirket olmadığını; yatırım yapan, istihdam sağlayan ve bu ülkenin tarımsal üretimine uzun yıllardır katkıda bulunan bir üretici olduğunu vurguladı. Küresel markaların yerel üretimle kurduğu bu bağın, günümüz gastronomi dünyasında giderek daha fazla önem kazandığını düşünüyorum.

Eataly İstanbul Executive Şefi Claudio Chinali

150 yıllık bir ilkenin gücü

Önümüzdeki yıl Barilla kuruluşunun 150. yılını kutlayacak. Bir buçuk asırlık bir şirketten söz ediyoruz. Murat Koç’un aktardığı, şirketin kurucusu Pietro Barilla'ya ait o kısa cümle şirketin felsefesini de özetliyordu:

"Çocuklarınıza yedirmeyeceğiniz hiçbir şeyi üretmeyeceksiniz."

Pistlerin değil, sofraların zaferi

Eğer planlandığı gibi gerçekleşirse, gelecek yıl İstanbul yeniden Formula 1 heyecanına ev sahipliği yapacak. Motor sesleri İstanbul Park'ta yeniden yankılanırken milyonlarca insan gözünü yarışa çevirecek. Şimdiden bu ihtimal bile motor sporları tutkunlarını heyecanlandırmaya yetiyor.

Peki, bir yarış otomobilinin jantını makarnaya dönüştürmek neden daha önce kimsenin aklına gelmedi?

Belki de İtalyanların dünyaya armağan ettiği en büyük değer makarnanın kendisi değildir. Onu yalnızca bir gıda ürünü olmaktan çıkarıp kültürün, paylaşmanın ve aile olmanın simgesine dönüştürebilmiş olmalarıdır.

Formula 1 otomobilleri damalı bayrağı gördükten sonra garajlarına döner. Ama iyi bir makarna, yarış bittikten sonra bile insanları aynı masanın etrafında tutmaya devam eder.

Belki de gerçek zafer. finiş çizgisinde değil; insanların sohbet ederek vakit geçirdiği, ekmeğini bölüştüğü, aynı tabaktan mutluluk devşirdiği o uzun sofralarda kazanılır.