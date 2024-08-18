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Japon ressam Hokusai’nin hayatına odaklanan performans İstanbul’a geliyor

ENKA Sanat, ünlü Japon ressam Katsushika Hokusai'nin doğumunun 260. yıl dönümü için tasarlanan The Life of Hokusai (Hokusai'nin Hayatı) performansına 17 Eylül Salı akşamı 20.30’da ev sahipliği yapacak.

Haber Merkezi
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Japon ressam Hokusai’nin hayatına odaklanan performans İstanbul’a geliyor
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Ünlü Japon ressam Katsushika Hokusai'nin hayatındaki iç çatışmaları, dans ve dövüş sanatlarının bir karışımı olan geibu aracılığıyla tasvir eden The Life of Hokusai (Hokusai'nin Hayatı), sanatçının eserlerinin devasa bir canlı projeksiyona yansıtılması ile izleyicilere farklı bir görsel deneyim sunacak. Sanatçıyı, gösterinin bütünsel yaratıcısı, koreograf ve performans sanatçısı Katsumi Sakakura, kızı Oie’yi çağdaş bale dansçısı Karin Kato, eşi Okoto’yu opera sanatçısı ve oyuncu Yasko Fujii canlandıracak.

Sanat takıntısı aşkı unutturabilir mi?

Kendisinin cennetin ve dünyanın enerjileri arasında bir köprü olduğuna ve bir ejderhanın vücut bulmuş hali olduğuna inanan Hokusai, felç geçirdikten ve büyük bir yangında her şeyini kaybettikten sonra birçok başyapıt çizer. Kendini resme kaptırdığı yıllarda, ihmal ettiği karısı Koto'nun ani ölümünden sonra, o kadar derin bir pişmanlık duyar ki sanatının anlamını sorgulamaya başlar. Performans o yıllara odaklanırken, insanların dünyanın karmaşası içinde hayattaki önemli şeyleri nasıl gözden kaçırma eğiliminde olduklarını da gözler önüne serer.

The Life of Hokusai (Hokusai'nin Hayatı), 17 Eylül Salı akşamı saat 20.30’da Istanbul Fringe Festival 2024 programının bir parçası olarak ENKA Oditoryumu’nda sanatseverlerle buluşacak.

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