Japon ve Mezopotamya mutfakları buluştu, lezzet doruğa çıktı

Michelin yıldızlı şef Akira Back’i geçen yıl televizyonda, MasterChef Türkiye’de izleme fırsatı bulmuştum. Dünya çapında 25 ülkede restoranı bulunan ünlü şef, menüsünden yarışmacılara hazırlamaları için verdiği salmon ve tuna tataki’nin (Japon mutfağında et veya balık hazırlama yöntemi) tadımında beni çok etkilemişti. Yarışmacıların çoğunun tabağının arzu ettiği gibi olup olmadığına uzaktan, sadece bakarak karar vermiş; görüntüsünü beğendiği birkaç tanesinin ise sosunu, kaşığın ucuyla tatmıştı. Şefin 27 yıldır yaptığı yemeğe böylesine hâkim olması beni çok etkilemiş, birçok gastronomi sohbetinde gördüğüm bu sahneyi dostlarıma anlatmıştım, hâlâ anlatıyorum…

Akira Back, 1974 yılında Seul, Kore'de doğmuş, yani 50 yaşında. Japon restoranlarında çalışan ve bu deneyimleri mutfak sanatlarına ilgisini artıran Back, Colorado'daki The Art Institute'te Uluslararası Mutfak Sanatları Okulu'nda eğitim almış. Ayrıca Iron Chef Masaharu Morimoto'nun öğrencisi olmuş. 1993 yılında Back, Kenichi adlı restoranda sushi hazırlık aşçısı olarak mutfak kariyerine başlamış, daha sonra yeni Kenichi restoranlarında açılış şefi olarak çalışmış. 2008 yılında Back, Las Vegas'taki Bellagio Resort & Casino'da Yellowtail Japanese Restaurant & Lounge, Chef Akira Back adını taşıyan bir restoran açmış. Back'ın sahibi olduğu bir diğer restoran Dosa 2017 yılında bir Michelin Yıldızı kazanmış. Akira Back, adını taşıyan restoranları ABD, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Kore gibi çeşitli ülkelerde açarak mutfak imparatorluğunu genişletmiş.

Ton balığı pizza

Özel bir tadım

Akira Back’in Türkiye'deki ilk ve tek şubesi İstanbul Ataköy’de kendi adını taşıyor. Restoran, geçtiğimiz günlerde özel bir tadıma sahne oldu.

Anadolu mutfağının âşina olduğumuz yemeklerini farklı bir yorum ile füzyon mutfağı olarak sunan 7 Mila Restaurant ve şefi Selen Mağzalcıoğlu ile Akira Back’in şefleri Sungmo Lee ve Fatih Alkan iki günlük bir etkinlik için restoranın bulunduğu JW Marriott İstanbul Marmara Sea’de bir araya geldi. Şefler, iki restoranın farklı yemek ve soslarını harmanlayarak rafine bir menü oluşturdu. Akira Back Istanbul ve 7 Mila Restaurant’ın imza kokteylleri ile eşleşmeli olarak hazırlanan menüde misafirler yedi farklı yemek ve dört farklı kokteyl deneyimledi. Tattığım lezzetleri çok beğendim…

Hazırlanan menü, Akira Back’in felsefesine de uygundu. Çünkü Back restoranında klasik Japon ve Kore yemeklerini çağdaş teknik ve malzemelerle birleştiren "Yeni Asya" mutfağı ürünleri sunuyordu.

Yemek öncesi ve sırasında sohbet etme imkânı bulduğum Akira Back’in sous chef’i Fatih Alkan ve 7 Mila Restaurant’ın şefi Selen Mağzalcıoğlu bu heyecan verici projelerini farklı mekânlarda tekrarlamayı düşündüklerini söylediler.

“Yemeklerim tamamen ‘özgürlük’ üstüne. Mutfakta özgür olmak ve misafirlerimiz için büyüleyici deneyimler yaratmak her zaman imtiyazlı bir iş ve bunun için her zaman şükrediyorum. İnsanlar iş hayatında ve sosyal hayatında ne kadar özgür olurlarsa o kadar mutlu olurlar” diyen modern Japon mutfağının temsilcilerinden Akira Back’in sonbaharda İstanbul’da yeniden olacağını da yine bu sohbetimizde öğrendim.

Bu tür yaratıcılığın ön planda olduğu yeni deneyimleri ve Back’in İstanbul’da, restoranının yeni menüsü için neler hazırlayacağını merakla bekliyorum.