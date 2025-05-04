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Justin Timberlake yeniden İstanbul’a geliyor

Pop ve R&B’nin küresel yıldızı, 2025 dünya turnesi kapsamında 30 Temmuz’da İTÜ Stadyumu’nda müzikseverlerle buluşacak.

Haber Merkezi
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Justin Timberlake yeniden İstanbul’a geliyor
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Justin Timberlake, beş yıl aradan sonra İstanbul’a geri dönüyor! Konser, 2025 dünya turnesi kapsamında 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda, Stagepass organizasyonu ve Biletinial iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

10 Grammy, 4 Emmy, Billboard Müzik Ödülleri, Brit Ödülleri ve MTV Müzik Ödülleri gibi sayısız uluslararası başarıya sahip olan Justin Timberlake konserinde hayranları, sanatçının Cry Me a River, SexyBack ve Mirrors gibi efsaneleşmiş hitlerinin yanı sıra, 2024’te yayınlanan altıncı stüdyo albümü Everything I Thought It Was’tan “Selfish”, “No Angels” ve diğer yeni parçaları canlı dinleme fırsatı bulacak.

Yeni Albüm

2024’te piyasaya sürülen Everything I Thought It Was, Timberlake’in 18 yeni parçadan oluşan en kişisel albümlerinden biri. Albümün hit parçaları arasında “Selfish” ve “No Angels” gibi eserler yer alıyor. Konserin biletleri 8 Mayıs’ta satışa çıkıyor.

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