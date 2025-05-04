Justin Timberlake yeniden İstanbul’a geliyor

Justin Timberlake, beş yıl aradan sonra İstanbul’a geri dönüyor! Konser, 2025 dünya turnesi kapsamında 30 Temmuz’da İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Stadyumu’nda, Stagepass organizasyonu ve Biletinial iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

10 Grammy, 4 Emmy, Billboard Müzik Ödülleri, Brit Ödülleri ve MTV Müzik Ödülleri gibi sayısız uluslararası başarıya sahip olan Justin Timberlake konserinde hayranları, sanatçının Cry Me a River, SexyBack ve Mirrors gibi efsaneleşmiş hitlerinin yanı sıra, 2024’te yayınlanan altıncı stüdyo albümü Everything I Thought It Was’tan “Selfish”, “No Angels” ve diğer yeni parçaları canlı dinleme fırsatı bulacak.

Yeni Albüm

2024’te piyasaya sürülen Everything I Thought It Was, Timberlake’in 18 yeni parçadan oluşan en kişisel albümlerinden biri. Albümün hit parçaları arasında “Selfish” ve “No Angels” gibi eserler yer alıyor. Konserin biletleri 8 Mayıs’ta satışa çıkıyor.