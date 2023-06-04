Kabataş iskelesinden Adalar’a bu kez “caz kalkacak!”

İBB Kültür, Adalar’da yaza cazla “merhaba” diyor. Bu yıl ilki düzenlenen festival Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da 8-11 Haziran’da gerçekleştirilecek.

8 Haziran Perşembe günü saat 18.25’te Kabataş İskelesi’nden hareket edecek ada vapurunda başlayacak olan festivalde müzikseverlerle ilk buluşacak isim Sarp Maden Quartet olacak. Vapur Büyükada’ya vardığında ise saat 19.30’da Büyükada Atatürk Meydanı’nda müzikseverleri Önder Focan Aubergine (Patlıcan) Project karşılayacak. Ardından saat 20.30’da ise Mercan Dede sahnede olacak. “Adalar’da Caz”, 11 Haziran Pazar gününe kadar Büyükada Atatürk Meydanı, Çelik Gülersoy Kültür Merkezi, Heybeliada Pazar Yeri, Burgazada Eski İskele Meydanı ve Kınalıada İskele Meydanı’nda devam edecek. Sarp Maden Quartet, Önder Focan, Mercan Dede, Ezgi Aktan, Celal Kadri Kınoğlu, Gürol Ağırbaş, Kerem Görsev, Elif Çağlar, Karambola, Telvin, Uninvited Cazz Band, Kolektif İstanbul, Birsen Tezer, Tolga Bilgin, Ozan Musluoğlu, Erdem Özkan, Melis Sökmen, Burcu Karadağ, Sibel Köse, Anıl Şallıel, Evren Can Gündüz ve Uzaylılar, Olcay Saral, Jehan Barbur, Ari Barokas, Bülent Ortaçgil, Çiğdem Erken, Deniz Çakır, Tuğrul Tülek ve Sattas’ın sahne alacağı “Adalar’da Caz”a tüm İstanbullular davetli.

Jehan Barbur

“Adalar’da Caz”ın bir araya getirdiği müzikseverler için festivalde Asena Akan ile “Kendini Akort Et”, Gençlerle Müzik Atölyesi, Sibel Köse, Baki Duyarlar ve Cem Aksel ile “Farklı Enstrümanlarda Caz Müziğine Yaklaşım” ve Selen Gülün ile “Caz Müziğinde İz Bırakan Kadınlar” söyleşileri de katılımcılarla buluşacak.