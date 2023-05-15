“Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

Anadolu Hayat Emeklilik’in 17 senedir düzenlediği “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasının 2023 yılı kazananları belli oldu. Bin 496 kadın fotoğrafçının, 5 bin 208 fotoğrafının değerlendirildiği yarışmada, “Torakçılar” isimli eseriyle Sümeyye Yanık birinci oldu. Türkiye’nin kadınlara özel tek fotoğraf yarışması olma unvanını taşıyan “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”de; Hatice Karakan “Palyaço” isimli fotoğrafıyla ikinci, Ahter Atakan “Bisikletli Çocuk” adlı eseriyle üçüncü olurken, Gülin Yiğiter “Flamingo Ailesi”, Özge Aydıner Vergi “Büyülenmek” ve Zühal Deniz Tetik ise “Neşe” isimli fotoğraflarıyla mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ödüller

Yarışmanın birincisine 10 bin TL, ikincisine 7 bin 500 TL, üçüncüsüne ise 5 bin TL para ödülü verilirken, mansiyon ödülünü kazanan 3 eser de 2 bin TL ile ödüllendirildi. Fotoğrafları sergilenmeye hak kazanan 38 eser sahibine ise 750 TL’lik ödül verildi.

2007 yılından bugüne 27 bini aşkın kadın fotoğrafçının, 102 bini aşkın fotoğrafla katıldığı “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında 17 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen tek fotoğraf yarışması olarak öne çıkıyor.

Yarışmanın bu yılki seçici kurulunda; Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Nihal Kafalı, TFSF Başkanı Dr. Sefa Ulukan ve Anadolu Hayat Emeklilik’ten Nihan Güney yer aldı.