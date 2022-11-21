FARUK ŞÜYÜN

Zeytin ve zeytinyağının peşinde geldiğimiz Akhisar’ı adım adım gezdik desem yalan olmaz. Uğrak noktalarımızdan birisi, eski belediye binasının yenilmesinden sonra hizmete açılmış Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’ydi. Günün her saatinde kültür ve sanat faaliyetleri sürdürülüyor. Merkezin bir de kafesi var. Tüm çalışanları kadınlardan oluşan ve Akhisar Kadın Kooperatifi tarafından işletilen Kafe Koop, geçtiğimiz yıl 7 Haziran Pazartesi günü kapılarını açmış.

Kültür Sanat Merkezi’ni gezdikten sonra çaylarımızı Kafe Koop’ta içtik. STK’lar’ın önemine, kadınların kooperatifleşerek emekleriyle yaşama katılmasına; kooperatiflerin kadınlara ekonomik hayatta varlık göstermenin ötesinde, kendi haklarını öğrenmenin ve dünyayı hak odaklı bakış açısıyla algılama fırsatları sunduğuna inanan biri olarak Kadın Kooperatifi Başkanı Sevim Şirin Haşlaman’la konuştum. Haşlaman, uluslararası ticaret ve finansman mezunu. 28 yaşındaki genç başkan, iki yıldır bu görevi sürdürüyor. Haşlaman, “farklı sosyo-kültürel seviyedeki üreten kadınları kendi hikâyelerini yaratmak için bir araya getirmeyi hedefliyoruz. ‘Birlikte Ürettikçe Güçlüyüz’ sloganıyla 22 Ekim 2019’da kurulduk” diye başladı söze:

“Benim de aralarında bulunduğum 10 ortakla başladık. Gıda üretimi, zeytinli, pancarlı, havuçlu erişte, salça, zeytin, reçel çeşitleri ilk ürünlerimiz arasındaydı. Zeytinli erişteyi, ilk kadın kooperatifi yapmıştır Akhisar’da.”

Hijyen ve standart olmazsa olmaz

Üretim şartları ve kriterlerini soruyorum:

“Üretim izinlerini aldığımız bu ürünleri kadınlar üretim binamızda bir araya gelerek yevmiye usulüyle yapıyorlar. Gıda üretiminde birinci önceliğimiz, ürünün hijyeni ve standardının değişmemesi. Geleneksel yöntemlerle mevsiminde yapıyor, hiçbir koruyucu katkı maddesi kullanmıyoruz. Şu anda balkabağı mevsimi, balkabağından reçel hazırlıyoruz. Çilek döneminde çilek reçeli yapacağız. Kooperatifimizde aile ekonomisine katkı sağlayan kadın sayısı 300’e ulaştı.”

Bahçesinde güneşli bir hafta sonunun keyfini çıkardığımız kafe kooperatif, Akhisar Kadın Kooperatifi olarak bir diğer faaliyet alanları:

“Kafemizde çalışan 15 kişinin tamamı kadın, tam zamanlı sigortalılar. Bu arkadaşlarımız daha önce bu meslekte değillerdi. Mutfak, servis, barista eğitimleri aldıktan sonra burada çalışmaya başladılar. Bir buçuk yıldır da ilk başladığımız günkü arkadaşlarla devam ediyoruz.”

Kooperatif olarak özel günler için firmalara kurumsal hediyelikler de hazırlıyorlarmış. Bunların da standartlarını oluşturmuşlar. Kadınlar eğitim aldıktan sonra evden çalışarak hazırlıyor, parça başı ücret alıyorlarmış. Keçe işlemeli sabun, en çok ilgi gören ürünleri arasındaymış.

Haşlaman’la bir çay içimlik sohbetimiz, onun şu cümlesiyle bitiyor:

“Kadınlar bugün kooperatiflerle ürün geliştiriyor, markalaşıyor ve ulusal pazara ürün sunuyorlar.”

Tamamen katılıyorum. Bu dünyanın yarısı kadın. Gökyüzünün, şehirlerin ve evlerin yarısı kadınların…