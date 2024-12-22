Kakao çekirdeğinden lezzet şölenine: Çikolatanın büyülü dünyası

Çikolata, sadece bir tatlı olmanın ötesinde, duyulara hitap eden, mutluluk veren ve keşfedilmeyi bekleyen bir lezzet dünyası. Çikolatanın yolculuğuna, kakao ağacından damağımıza uzanan bu lezzet serüvenine tanık olmak, çikolata tadımı ve yapımı ile ilgili bilgiler edinerek bu büyülü dünyanın kapılarını arayabilmek çok güzel bir duygu.

Bu nedenle de dünyanın neresinde olursa olsun çikolata fabrikalarını, müzelerini gezmek ve tadımlara katılmak için her fırsatı değerlendiririm. Geçtiğimiz günlerde Puratos'un Belcolade Origins serisi için gerçekleştirilen bir workshop’taydım.

Çikolata tadımı, duyularımızı eğitmemize ve farklı çikolatalar arasındaki nüansları keşfetmenize olanak tanıyor. Çikolatanın rengine, parlaklığına, kokusuna, kırılma sesine, dokusuna ve ağızda bıraktığı hisse dikkat ederek, her bir lokmanın tadını daha derinden çıkarabilmek mümkün. Hele kendi çikolatamızı evde yapıyor ve onu tadıyorsak bu, lezzet deneyimimizi bir üst seviyeye taşıyacak bir imkân. Temel malzemeler kakao yağı, kakao tozu (veya eritilmiş kuvertür çikolata), tatlandırıcı (şeker, bal, akçaağaç şurubu gibi) ve isteğe bağlı olarak ekleyeceğiniz aromalar, kuru meyveler, kuruyemişler ve baharatlarla kendi damak zevkimize uygun çikolatalar yaratabiliyoruz.

1919’dan bugüne

1919'dan beri çikolata ve pastacılık sektöründe yer alan Puratos Türkiye Inovasyon Merkezi'nde hem tadım hem çikolata yapımı deneyimlendi. Etkinlikte Puratos’un çikolata deneyimini sadece bir tat alma meselesi olarak görmediği; bütün duyulara hitap eden bütüncül bir yaklaşımla ele aldığı anlatıldı. Puratos’un "Les Arômes de Cyrano" adlı duyusal haritası, çikolata lezzet profillerini sekiz ana kategori altında 24 farklı aromaya ayırıyor. Belcolade Origins serisi, Papua Yeni Gine'den Kamerun'a, Peru'dan Filipinler'e kadar uzanan geniş bir coğrafyadan gelen kakao çekirdeklerinden yapılıyor. Workshop’ta da bunlardan kullanıldı.

Çikolata yapımı için temel adımlar

Çikolata yapımı için temel adımlar şöyleydi:

1- Benmari Usulü Eritme: Yani, bir tencerede su kaynatın ve çikolatayı ısıya dayanıklı bir kapta, suyun buharıyla eritin.

2- Malzemeleri Karıştırma: Erimiş kakao yağına (veya kuvertür çikolataya) kakao tozunu ve tatlandırıcıyı ekleyip pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

3- Aroma ve Ek Malzemeler: Bu aşamada vanilya özütü, portakal kabuğu rendesi, fındık, badem, kuru meyveler gibi istediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz.

4- Kalıplara Dökme: Hazırladığınız çikolata karışımını silikon veya polikarbonat çikolata kalıplarına dökün.

5- Soğutma ve Katılaştırma: Çikolataları oda sıcaklığında biraz beklettikten sonra, tamamen katılaşmaları için buzdolabına kaldırın.

Çikolata tadımı nasıl yapılır?

Çikolata tadımları ise şöyle gerçekleştirildi:

1- Görünüm: Çikolatanın rengine ve parlaklığına dikkat edin. Kaliteli çikolata pürüzsüz ve parlak bir yüzeye sahip olmalıdır.

2- Koku: Çikolatayı kırmadan önce burnunuza yaklaştırarak koklayın. Kakao, vanilya, meyve, baharat gibi farklı aromaları ayırt etmeye çalışın.

3- Kırma: Çikolatayı kırın ve çıkan sesi dinleyin. Kaliteli çikolata kırıldığında net ve tok bir ses çıkarır.

4- Dokunma: Çikolatanın yüzeyini parmaklarınızla hissedin. Pürüzsüz ve ipeksi bir dokusu olmalıdır.

5- Tat Alma: Çikolatadan küçük bir parça alıp dilinizin üzerinde erimesini bekleyin. Ağzınızda dağılan farklı aroma katmanlarını keşfetmeye çalışın. Asidite, acılık, tatlılık dengesine dikkat edin. Çikolatanın ağzınızda bıraktığı hissi (ağızda erime süresi, yağlılık, burukluk) değerlendirin.

Workshop’ta, çikolata dünyasının keşfedilmeyi bekleyen lezzetlerle dolu olduğunu bir kez daha gördüm. Bu dünyada lezzetin derinliklerine her yolculuk, hem öğretici oluyor hem keyifli anılarla bitiyor.